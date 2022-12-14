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    После ДТП со скорой под Томском, где погибли врачи, возбудили уголовное дело

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    Фото: Прокуратура Томской области
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    Смертельная авария с грузовиком и скорой, произошедшая в Томской области днем 14 декабря, стала уголовным делом. В ДТП погибли замглавврача перинатального центра, заведующий отделением реанимации, медсестра и водитель.

    В отношении 40-летнего водителя грузовика возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, по п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Около 14:14 по местному времени (10:14 мск) на 46-м километре дороги Томск — Мариинск мужчина за рулем КАМАЗа столкнулся с машиной скорой помощи. От удара автомобили загорелись.

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    В скорой были водитель и трое пассажиров, все они погибли. Водителя грузовика с травмами доставили в больницу. В Департаменте здравоохранения Томской области сообщили, что авария унесла жизни заместительницы главного врача областного перинатального центра, заведующего отделением анестезиологии-реанимации ОПЦ и медсестры дистанционно-консультационного центра. Реанимобиль следовал в Асино, чтобы транспортировать пациентку Асиновской районной больницы в областной перинатальный центр. В итоге пациентке оказали помощь в районной больнице, в Томск ее доставят санитарной авиацией.

    Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Томского района. Решается вопрос о передаче дела для расследования в следственные органы СК России.

    Фото: Прокуратура Томской области

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