Скорая столкнулась с грузовиком и загорелась в Томской области. Погибли четверо

Страшное ДТП с участием машины скорой помощи произошло днем 14 декабря в Томской области. По словам местных жителей, погибли медики из томского перинатального центра.
Информация об аварии поступила в дежурную часть ОМВД России по Томскому району около 14:14 по местному времени (10:14 мск). По предварительным данным, на 46-м километре дороги Томск — Мариинск, на Камайской развязке, столкнулись встречные грузовик и скорая, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. От удара машины загорелись.
Видео: «Регион-70 | Томск»
По предварительным данным, в машине скорой помощи погибли четыре человека. Медики ехали из Томска в город Асино. По словам участников группы «Регион-70 | Томск», это были сотрудники томского перинатального центра, которые ехали на вызов. Водитель грузовика «выпал» и «отделался легкими травмами», добавляют очевидцы.