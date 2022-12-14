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    Скорая столкнулась с грузовиком и загорелась в Томской области. Погибли четверо

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    Страшное ДТП с участием машины скорой помощи произошло днем 14 декабря в Томской области. По словам местных жителей, погибли медики из томского перинатального центра.

    Информация об аварии поступила в дежурную часть ОМВД России по Томскому району около 14:14 по местному времени (10:14 мск). По предварительным данным, на 46-м километре дороги Томск — Мариинск, на Камайской развязке, столкнулись встречные грузовик и скорая, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. От удара машины загорелись.

    Видео: «Регион-70 | Томск»

    По предварительным данным, в машине скорой помощи погибли четыре человека. Медики ехали из Томска в город Асино. По словам участников группы «Регион-70 | Томск», это были сотрудники томского перинатального центра, которые ехали на вызов. Водитель грузовика «выпал» и «отделался легкими травмами», добавляют очевидцы.

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