Узнала кота «по выражению лица». В Домодедово нашли Смоки, который осенью не улетел на Кипр

Добрая предновогодняя история произошла в Москве 15 декабря. В столичном аэропорту Домодедово нашли кота Смоки, который в ноябре дал деру из переноски на летном поле. У сумки тогда отпала молния, и перепуганный питомец воспользовался этой лазейкой. Кот должен был лететь с хозяйкой на Кипр, а в итоге проскитался по окрестностям аэропорта и исхудал.

Корреспондент MSK1.RU поговорил с хозяйкой кота и узнал подробности. По словам Ксении Шитовой (так зовут владелицу Смоки), питомца нашел тракторист, который чистил снег. Мужчина доложил о хвостатом по рации, ему дали указание поймать животное.

«Не передать словами, как я счастлива. Я сегодня столько сладких слёз пролила от момента, как я открыла сообщение от своей сестры со скрином. Она мне прислала скрин от водителя, который нашел его. Я сразу поняла, что это мой кот, по выражению лица», — рассказала Ксения.



Смоки со дня пропажи заметно схуднул. Кота решили полностью обследовать и поместили в ветеринарный стационар.

