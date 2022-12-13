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    Не дождётесь! СМИ сообщили, что Роналду не собирается покидать сборную Португалии

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    Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду не собирается завершать выступления в составе национальной сборной. Об этом 13 декабря сообщает Cmjornal.pt.

    Издание отмечает, что 37-летний футболист считает себя ещё полезным для сборной Португалии, даже если её продолжит тренировать нынешний наставник Фернанду Сантуш, с которым у игрока якобы конфликт.

    Напомним, ранее СМИ сообщили, что Роналду уйдёт из сборной после чемпионата мира-2022. В четвертьфинале мундиаля в Катаре португальцы со счётом 0:1 сенсационно проиграли Марокко и вылетели с турнира.

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