Роналду шел и плакал, марокканцы танцевали. Как прошли полуфиналы на ЧМ-2022

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На чемпионате мира по футболу определились все полуфиналисты. Отдел спорта «Фонтанки» — о главных событиях дня.

Первые из Африки

Сборная Марокко стала автором очередной сенсации на этом безумном чемпионате мира. Африканцы обыграли Португалию со счетом 1:0 и отправили Роналду домой. Единственный гол на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несери: марокканец головой замкнул передачу с фланга, которую исполнил Яхья Аттийят-аллах.



Роналду вновь начал игру в запасе и вышел лишь на 52-й минуте, но толку от него оказалось немного. На 93-й минуте марокканцы остались в меньшинстве после удаления Валида Хеддиры, правда воспользоваться этим сборная Португалии не успела.



В Марокко тем временем начались народные гуляния.

А Роналду шел и плакал.

Его жена Джорджина Родригес уверена — во всем виноват главный тренер Фернанду Сантош.

«Сегодня твой друг и тренер принял плохое решение. Тот самый друг, о котором у тебя столько слов восхищения и уважения! Тот самый, который, когда ты вошёл в игру, увидел, как всё изменилось, но было уже слишком поздно. Нельзя недооценивать лучшего игрока в мире, своё самое сильное оружие. Нельзя и заступаться за того, кто этого не заслуживает. Жизнь даёт нам уроки. Сегодня мы не проиграли, мы научились. Криштиану, мы восхищаемся тобой», — написала Джорджина в соцсетях.



Сборная Марокко стала первой африканской командой, дошедшей до полуфинала чемпионата мира.

Англия, домой

Матч, который вполне тянул на финал. Французы забили первыми: на 17-й минуте полузащитник Орельен Тчуамени решился на удар с 25 метров и поразил ворота Джордана Пикфорда.

Англичане сравняли на 52-й минуте. За фол Орельена Тчуамени на вингере Букайо Саке главный арбитр встречи Вилтон Сампайо назначил пенальти. На 54-й минуте удар с 11 метров реализовал Гарри Кейн. На 78-й минуте Оливье Жиру вновь вывел Францию вперед. На 84 минуте англичане вновь заработали пенальти и вновь его вышел пробить Кейн, но в этот раз он промазал. И этот промах стал роковым. Родоначальники футбола проиграли 1:2 и опять остались без титула.



Месси в ярости

После вчерашнего матча Аргентина — Нидерланды Лионель Месси был готов ломать и крушить, несмотря на победу своей команды. После финального свистка Месси пошел к главному тренеру Нидерландов Луи ван Галу и закричал, показывая неприличные жесты: «Ну что, остановил меня?»

В послематчевом интервью Месси продолжил разносить Ван Гала:

«Ван Гал подает так, что его команды играют в веселый футбол. На самом деле они просто отправляют высоких игроков в штрафную и забрасывают туда мяч».

Прямо во время разговора с журналистом Месси посмотрел на стоящего рядом голландского форварда Ваута Вегорста и сказал тому: «Чего ты смотришь, болван? Иди дальше, болван!»

Как пояснил Месси, Вегорст еще до матча подходил к аргентинским игрокам и толкался.

Ух, кажется, этот Месси разбушевался.



Смерть на чемпионате

Журналист CBS Sports Грант Уол почувствовал себя нехорошо в пресс-центре во время матча Аргентина — Нидерланды. Со стороны показалось, что он просто упал в обморок. Однако прибывшие врачи зафиксировали остановку сердца и смерть. Брат Уола уверен, что это было убийство.

«Мой брат был абсолютно здоров. Он уже говорил мне, что ему угрожали смертью в Катаре. И я просто не верю, что мой брат только что умер. Я уверен, что его убили. И я просто прошу о помощи…» — сказал Эрик Уол.

У Гранта Уола с самого начала командировки в Катар возникли проблемы. Он беспощадно критиковал гомофобные законы, говорил о нарушении прав мигрантов-рабочих и ходил по Дохе в радужной футболке в знак протеста. Из-за этой футболки его не пустили на игру группового этапа США — Уэльса. В ходе скандала у него силой отобрали телефон и задержали. Вскоре конфликт удалось уладить и Уола выпустили. Однако, по словам брата, после этого он продолжил получать угрозы. В настоящее время родственники занимаются вопросами репатриации тела.



Флаг долой

Ни одного дня без бывшей «Мисс Хорватия» Иваны Кнолль. В этот раз она пообещала снять с себя флаг (имеется в виду топик, который раскрашен в цвета хорватского флага), в случае победу своей сборной на ЧМ-2022 года.

