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    Министр обороны Индии сообщил о бое на границе с китайскими военными

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    Индия не дала китайским военным зайти на свою территорию. Об этом 13 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны страны Раджнатха Сингха.

    По словам главы военного ведомства, произошел рукопашный бой между китайскими и индийскими военными. «Индийские войска не позволили войскам НОАК [Народно-освободительной армии Китая] войти на нашу территорию», — сказал он.

    Некоторые солдаты с обеих сторон получили ранения, добавил Раджнатх Сингх.

    Инцидент произошел 9 декабря в приграничной зоне в Южном Тибете. Эта территория оспаривается Индией и КНР.

    Конфликт на территории заморожен. Однако за прошедшие 45 лет рукопашные схватки между индийскими и китайскими пограничниками происходили неоднократно. В 2020 году индийские власти рассказали о гибели 20 военных после рукопашного боя с китайцами.

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