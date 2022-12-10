    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    763мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd62.38eur65.84
    ТЕМА ДНЯ

    Новое видео Лепса - начало

    Генсек НАТО не исключил войну между альянсом и РФ: новости вокруг СВО за 10 декабря

    Что произошло за последние сутки

    4533
    5 комментариев
    Ситуация вокруг Украины накаляется
    Ситуация вокруг Украины накаляетсяФото: Ирина Шарова / 72.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 10 декабря.

    Возможный конфликт между НАТО и РФ

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не исключает перерастания ситуации на Украине в войну между альянсом и Россией.

    — Если что-то пойдет не так, <...> конфликт может стать полноценной войной, которая перерастет в крупную войну между НАТО и Россией, — сказал Столтенберг в интервью норвежской телекомпании NRK.

    Он отметил, что альянс пытается этого избежать.

    Вашингтон не против жесткого ответа Украины

    В США поменяли свой взгляд на отношения РФ и Украины. Теперь Вашингтон не против того, чтобы Украина наносила удары по России, пишет The Times со ссылкой на свои источники. Издание утверждает, что Соединенные Штаты просят не нападать на конкретных лиц и на российские семьи.

    В Киеве заявили о готовности к ответным ударам по РФ

    Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что страна готова на всё, в том числе и на ответные удары по РФ.

    — Мы будем способны на всё. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага. Потому что враг размещен начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком, — заявил он в эфире украинского телевизионного агентства «НТА».

    Ранее Владимир Путин объяснял причину ударов по энергоструктуре Украины. По его словам, Россия сделала это в ответ на действия Киева.

    — Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это, — заявил Путин. — Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал ЛЭП с АЭС Курска, кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город — это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать — в ответ шум, гам, треск на всю вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи.

    До этого Путин поднимал эту тему в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем. Тогда президент отметил, что Российская армия долго воздерживалась от точечных ракетных ударов по некоторым целям на Украине, но была вынуждена начать их в ответ на атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики.

    Ситуация вокруг Украины накаляется
    Ситуация вокруг Украины накаляетсяФото: Ирина Шарова / 72.RU

    По теме

    КиевНАТОУкраинаКонфликтРФ

    Комментарии 5

    Barmaley_5e4d0211d342310 Дек 2022 в 23:45
    Настроение на новый год ни к чёрту ...
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!10 Дек 2022 в 23:33
    в новый год с новой Россией!
    +2−1
    26078660110 Дек 2022 в 23:28
    Это такая же сказка как обещанный ленд-лиз Украине...
    +0−6
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close