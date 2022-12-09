Годовая инфляция в Петербурге в ноябре составила 12,3%. Это больше, чем в Москве

Цены в Петербурге в ноябре 2022 года выросли на 12,34% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из данных Росстата. Это несколько больше, чем в Москве, где инфляция за аналогичный период составила 11,9%.

Продовольственная инфляция в городе в ноябре составила 8,93%. При этом плодоовощная продукция по сравнению с ноябрем 2021 года подешевела на 4%. Непродовольственная инфляция составила 15,6%, а услуги подорожали почти на 13%.

В Москве за то же время продовольствие подорожало сильнее — на 10,3%, фрукты и овощи подешевели почти на 7%, а непродовольственные товары — на 12,25. Услуги в столице подорожали на 13,07%.