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    Годовая инфляция в Петербурге в ноябре составила 12,3%. Это больше, чем в Москве

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    Цены в Петербурге в ноябре 2022 года выросли на 12,34% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из данных Росстата. Это несколько больше, чем в Москве, где инфляция за аналогичный период составила 11,9%.

    Продовольственная инфляция в городе в ноябре составила 8,93%. При этом плодоовощная продукция по сравнению с ноябрем 2021 года подешевела на 4%. Непродовольственная инфляция составила 15,6%, а услуги подорожали почти на 13%.

    В Москве за то же время продовольствие подорожало сильнее — на 10,3%, фрукты и овощи подешевели почти на 7%, а непродовольственные товары — на 12,25. Услуги в столице подорожали на 13,07%.

    Интересно, что только за ноябрь плодоовощная продукция в Москве подорожала на 4,5%, а в Петербурге почти вдвое больше — на 8,14%.

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    Комментарии 1

    своих не бросаем09 Дек 2022 в 19:35
    юморросстат.
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