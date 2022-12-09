«Статус не может быть защитой». Генпрокурор рассказал, сколько работников прокуратуры осудили за коррупцию за год

Генпрокуратура «резко пресекает» коррупцию в своих рядах — за этот год за такие преступления осудили 11 прокурорских работников. Об этом 9 декабря заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.



Он отметил, что «никакой особый правовой статус не может быть защитой от ответственности за коррупцию» (цитата по ТАСС). Кроме того, по данным Краснова, за 2022 год сумма выявленных в России взяток составила почти 2 миллиарда рублей, причем были и в криптовалюте, и даже в угле. Он уточнил, что в Кемеровской области возбудили уголовные дела против инспекторов отдела Сибирского управления Ростехнадзора, которые якобы получали взятки от угольного предприятия.