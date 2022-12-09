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    «Статус не может быть защитой». Генпрокурор рассказал, сколько работников прокуратуры осудили за коррупцию за год

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    6 комментариев

    Генпрокуратура «резко пресекает» коррупцию в своих рядах — за этот год за такие преступления осудили 11 прокурорских работников. Об этом 9 декабря заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

    Он отметил, что «никакой особый правовой статус не может быть защитой от ответственности за коррупцию» (цитата по ТАСС). Кроме того, по данным Краснова, за 2022 год сумма выявленных в России взяток составила почти 2 миллиарда рублей, причем были и в криптовалюте, и даже в угле. Он уточнил, что в Кемеровской области возбудили уголовные дела против инспекторов отдела Сибирского управления Ростехнадзора, которые якобы получали взятки от угольного предприятия.

    Средняя сумма взятки составила полмиллиона рублей, добавил генпрокурор, хотя были и мелкие: от 10 тысяч. Размер установленного ущерба от взяток, по его данным, составил 37,6 миллиардов рублей; имущество на 62,2 миллиарда рублей арестовала и изъяла прокуратура, а добровольно погашенный ущерб оценили в 3,5 миллиарда.

    Ровно год назад Краснов делал похожий отчет, заявив, что «решалам в прокурорских рядах мало не покажется».

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    Комментарии 6

    Карабас Барабас09 Дек 2022 в 12:07
    "статус не может быть защитой", да не может и не должен но, в реальной жизни а не в облаках где прибывает Краснов именно так и есть. 2 ярда взяток на всю страну, позабавил генпрокурор, юморист....
    +1−0
    Инкогнито202109 Дек 2022 в 12:01
    а сколько еще на свободе!!! коррупционеров
    +1−0
    28021220009 Дек 2022 в 11:47
    Как интересно устанавливается ущерб от взяток в случае того же бездействия должностного лица при необходимости принятия мер по привлечению к, примеру, административной ответственности?
    +0−0
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