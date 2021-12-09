«Решалам» мало не покажется». Генпрокурор РФ рассказал о «чистках» в ведомственных рядах

За последние полгода 18 российских прокуроров привлекли к уголовной ответственности, 19 уволили из-за нарушения присяги, а еще 48 «наказали за совершение порочащего поступка». Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью РИА Новости, опубликованном 9 декабря.



«Чистка собственных рядов проводится особенно жестко и бескомпромиссно, поскольку на кону стоит авторитет прокуратуры. Более того, мы ведем эту работу открыто и гласно, понимая, что любое замалчивание внутренних проблем снижает к нам доверие граждан. Моя личная позиция при выявлении так называемых «решал» в прокурорских рядах до предела проста: мало никому не покажется», — подчеркнул он.

