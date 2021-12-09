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«Решалам» мало не покажется». Генпрокурор РФ рассказал о «чистках» в ведомственных рядах

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За последние полгода 18 российских прокуроров привлекли к уголовной ответственности, 19 уволили из-за нарушения присяги, а еще 48 «наказали за совершение порочащего поступка». Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью РИА Новости, опубликованном 9 декабря.

«Чистка собственных рядов проводится особенно жестко и бескомпромиссно, поскольку на кону стоит авторитет прокуратуры. Более того, мы ведем эту работу открыто и гласно, понимая, что любое замалчивание внутренних проблем снижает к нам доверие граждан. Моя личная позиция при выявлении так называемых «решал» в прокурорских рядах до предела проста: мало никому не покажется», — подчеркнул он.

Также Краснов отметил, что все обращения о признаках коррупционного поведения в прокурорской среде, включая сообщения СМИ, «тщательно разбираются» — в случае подтверждения возбуждаются уголовные дела. Давление на оперативно-розыскные службы и следственные органы, чтобы «отмазать своих», полностью исключено, добавил генпрокурор.

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Комментарии (2)

Dimitry Antonov
А что там со старым делом в отношении подмосковных прокуроров, крышевавших казино?
Жора__
Что-то я не вижу уголовных дел в отношении Чайки и его сыновей! Или это другое?
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