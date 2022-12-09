«Уважаемая профессура» устояла под иском «девиантной» студентки. Скандал из ГУПа Запесоцкого перетек в суды

Фото: Петр Ковалев/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Бывшая студентка Университета профсоюзов пыталась через суд заставить вуз снять с нее дисциплинарные взыскания и восстановить на 4-м курсе. В процессе сотрудников ГУПа заподозрили в неискренности.



Скандал с актерской группой третьекурсников год спустя вспоминают в судах. Несколько студентов подали иски с требованием вернуть им плату за обучение, которое не состоялось, а бывшие мастера курса Левицкие в апелляции выиграли уже второе дело о незаконном увольнении. 8 декабря суд принял решение по иску экс-студентки Александры Махоткиной, готовится к рассмотрению иск к ней же от преподавателя вуза.



Дело, которое слушал судья Олег Гринь во Фрунзенском районном суде, рассматривалось почти год, только предварительных слушаний было пять. Их посещали не только стороны, но и в качестве слушателей несколько нынешних студентов во главе с кем-то из сотрудников. С какой целью — «Фонтанке» узнать не удалось, девушки резковато отвечали, что это их личное дело.



Суть иска заключалась в оспаривании нескольких приказов, которые издавались во времена конфликта группы третьекурсников с ректоратом. «Фонтанка» писала, что недопонимание началось с ковидных времен, когда умаявшись на дистанционном обучении, будущие актеры скинулись на аренду театрального зала и вечерами занимались в нем со своим мастером Валентином Левицким. Руководство вуза узнало об этом примерно через полгода, педагога вместе с женой уволили, а студентам предложили написать заявление на возврат денег из кассы ГУПа. Бумага будущим актерам не понравилась — студенты решили, что, подписав ее, могут подставить уже бывшего мастера. На лето страсти утихли, а по осени разыгрались с новой силой. Ректор Александр Запесоцкий предлагал части группы подписать очередную бумагу, ребятам грозили отчислением. Тональность беседы довела некоторых девушек до слез, еще одна студентка упала в обморок, который позже вуз назвал постановочным и всячески осуждал, в том числе называя девушку бесталанной актрисой. Группу отстраняли от занятий, не пускали в вуз, со всеми проводили личные беседы, которые у обеих сторон, как выяснилось в заседании по иску Махоткиной, оставили неприятный осадок. В конце концов ребятам удалось найти другой частный вуз, который был готов принять всех как новый курс, — так и вышло. Правда, сейчас они учатся в институте, у которого нет аккредитации по их программе.



Александра и ее представитель пытались доказать, что приказы в отношении группы и самой истицы были необоснованными просто потому, что описываемых в них событий не было, а вся ситуация в целом привела к ухудшению условий обучения студентки. Ответчик, среди прочего, указывал на бессмысленность спора, потому что истец самостоятельно подала заявление на перевод в другой вуз, никаких договорных отношений между сторонами больше нет. Да и поведение девушки было девиантным, повергло уважаемых людей в шок, вся группа накаляла обстановку да еще и общалась со СМИ — ГУП подсчитал, скандалу были посвящены порядка 300 публикаций.



Чтобы разобраться в сути, суду пришлось выслушать несколько свидетелей. Сотрудники вуза говорили в унисон — уважаемая профессура не видела ничего подобного за десятилетия работы в университете, истица хамила, тыкала преподавателю в лицо телефоном, всё время угрожала своим адвокатом, а в персональной беседе сделала одному из членов комиссии замечание, попросив поднять голову, и даже жестом показала, как это надо сделать. Студентка Махоткина, рассказал один из свидетелей, своим поведением подначивала всю группу — когда ребят пытались ознакомить с очередным приказом, она захотела сфотографировать документ, выбегала из аудитории и говорила на повышенных тонах, а когда ее юрист посоветовал ничего не подписывать, то и все остальные еще больше возбудились. В целом из уст сотрудников вуза упоминание про юриста звучало так, как будто в подобной консультации есть нечто вызывающее и не совсем корректное. Члены комиссии же, следовало из показаний, вели себя дружелюбно и были настроены исключительно на то, чтобы разобраться в ситуации с группой, которую ГУП на своем сайте и в некоторых документах именовал «сектой», «зомби» или «криминальной группировкой».



Практически ровно обратную картину описали две свидетельницы из числа студентов. Если в мелочах, то Александра просила разрешения сфотографировать документ и покинуть аудиторию, хотя сотрудники ГУПа утверждали, что ничего подобного она не делала. Глобально же, студенты были запуганы, назначенный мастер курса им ничего толком не объяснял, им угрожали отчислением и «уголовкой», они не понимали, что им делать и что их ждет дальше. «Полгруппы до сих пор ходит по психиатрам», — отметила свидетель, а Александра добавила, что один из молодых людей сейчас вместо театральной сцены оказался в армии.



Проблему восприятия сторонами ситуации должна была решить аудиозапись. Представитель истца попросил приобщить к делу диск и распечатки с различных встреч студентов с представителями вуза, что стало неожиданностью для ответчика. Возражение прозвучало со ссылкой на Конституцию и упоминание частной жизни, тайны которой раскрывать нельзя. Суд согласился приобщить записи, после чего истец добавил процессу интриги. Прозвучали ходатайства о признании допросов свидетелей недопустимыми доказательствами, так как, судя по аудиозаписям, говорили они неправду. Представитель Александры также попросила суд вынести частное определение с тем, чтобы направить материалы органам дознания: дача ложных показаний в суде — это преступление.

Судья, видимо, имел возможность очень быстро ознакомиться с приобщенными аудиозаписями, по крайней мере, вынесение решения не заставило себя долго ждать. Он отказал истцу, но почему — пока неизвестно, оглашена была только резолютивная часть. Александра намерена обжаловать решение, но Фрунзенский суд ей посетить еще придется. В нем же готовится к рассмотрению иск от завкафедрой ГУПа Баканова — из-за поведения Махоткиной ему пришлось лечиться. Моральный вред он оценил в миллион рублей.



Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

