«Большой книгой» — 2022 стала «Подлинная история Анны Карениной»

В Доме Пашкова в Москве подвели литературные итоги года — огласили результаты премии «Большая книга». Первое место и приз в 3 миллиона рублей получил Павел Басинский и его исследование романа Льва Толстого «Анна Каренина» — «Подлинная история Анны Карениной».



Второе место и 1,5 миллиона рублей ушли ректору Литинститута Алексею Варламову за биографию писателя и философа Василия Розанова «Имя Розанова». Третье место и 1 миллион рублей достались историку и писателю Сергею Белякову за работу о сыне Марины Цветаевой Георгии Эфроне «Парижские мальчики в сталинской Москве».

