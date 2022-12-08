«Большой книгой» — 2022 стала «Подлинная история Анны Карениной»

В Доме Пашкова в Москве подвели литературные итоги года — огласили результаты премии «Большая книга». Первое место и приз в 3 миллиона рублей получил Павел Басинский и его исследование романа Льва Толстого «Анна Каренина» — «Подлинная история Анны Карениной».
Второе место и 1,5 миллиона рублей ушли ректору Литинститута Алексею Варламову за биографию писателя и философа Василия Розанова «Имя Розанова». Третье место и 1 миллион рублей достались историку и писателю Сергею Белякову за работу о сыне Марины Цветаевой Георгии Эфроне «Парижские мальчики в сталинской Москве».
Также за звание «Большой книги» боролись роман о милосердии «Stabat Mater» Руслана Козлова, третий роман Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд», дневниковая история Анны Матвеевой «Через сто лет», абсурдистский «Саша, привет!» Дмитрия Данилова, роман о Выборге «Хроника Горбатого» Софии Синицкой, «Родник Олафа» Олега Ермакова о приключениях в Древней Руси и семейная сага «Пароход Бабелон» Афанасия Мамедова.
В начале декабря оргкомитет премии огласил имена обладателей призов зрительских симпатий. Самой популярной книгой оказался «Эшелон на Самарканд» Яхиной, на втором месте в номинации — «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского, на третьем — «Через сто лет» Анны Матвеевой. В читательском голосовании приняли участие более 5,5 тысячи человек.
Кроме того, стал известен победитель в студенческой номинации «Выбор поколения». Студенты выше всего оценили «Парижских мальчиков в сталинской Москве» Сергея Белякова, который замкнул и тройку основных призеров.
Напомним, в прошлом году первым лауреатом «Большой книги» стал Леонид Юзефович с романом о XIX веке «Филэллин», второе место заняла биография Николая Лескова «Лесков. Прозеванный гений», написанная Майей Кучерской, а третье место — роман Виктора Ремизова о строительстве Трансполярной магистрали «Вечная мерзлота».