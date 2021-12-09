Первую премию «Большой книги» за 2021 год получил Леонид Юзефович

В четверг, 9 декабря, стали известны имена лауреатов «Большой книги» — 2021. Обладателем первой премии и 3 миллионов рублей стал Леонид Юзефович, второй премии и 1,5 миллиона рублей — Майя Кучерская, третьей премии и 1 миллиона рублей — Виктор Ремизов.

Юзефович получил премию за роман «Филэллин», что означает «любящий греков», вариацией на историческую тему с вымышленным персонажем родом их двадцатых годов XX века. Юзефович уже дважды брал первую премию «Большой книги» — в 2009 году с романом «Журавли и карлики» и в 2016 году с романом «Зимняя дорога».



Писатель рассказал, что часть премии отдаст на консервацию якутского села Сасыл-Сасыы, в котором он побывал два месяца назад. Именно при этом селении в Гражданскую войну произошла финальная битва между белыми под предводительством генерала Анатолия Пепеляева и красными под руководством командира Ивана Строда. Их противостоянию и был посвящен предыдущий роман Юзефовича «Зимняя дорога».

Майю Кучерскую наградили за биографию одного из самых незаметных русских классиков — «Лесков: Прозёванный гений». В ответном слове она напомнила незаметную историю, случившуюся с Лесковым и Толстым. Когда Лесков покидал имение Толстого, тот отравился его провожать. В этом вежливом дружеском жесте — вся теплота человеческой поддержки, без которой, как подчеркнула Кучерская, не может выйти ни одна книга.

Виктор Ремизов получил премию за роман «Вечная мерзлота» о строительстве Трансполярной магистрали, также известной как «Мертвая дорога». Со сцены он выразил особую признательность красноярскому обществу «Мемориал»* (объявлен в России иностранным агентом).



За «Большую книгу» в этом году, как и в прошлом, сражались 13 авторов. Это Евгений Водолазкин с псевдоисторическим романом «Оправдание Острова» — хроникой жизни на выдуманном Острове, который отдаленно похож на Россию (Водолазкин уже дважды завоевывал сердца академиков «Большой книги»: в 2013 году с романом «Лавр» и в 2016 году с «Авиатором»), и Михаил Гиголашвили с романом «Кока» — продолжением «Чертова колеса», с которым он получал эту премию в 2010 году.

Кроме того, денежный приз имели шанс получить Наринэ Абгарян с романом «Симон» об умирающем армянском каменщике, которого приходят проводить в последний путь все его женщины (Абгарян стала победительницей читательского голосования), и Марина Степнова с романом «Сад» о плоде поздней любви, княжне Тусе Борятинской, слишком самостоятельной для середины XIX века, в который она родилась (у Степновой есть третья премия «Большой книги» 2012 года за роман «Женщины Лазаря»).

На награду претендовали «итальянский травелог эпохи Твиттера» — своеобразный дневник путешествий, документальный роман писателя, литературоведа и критика Дмитрия Бавильского под названием «Желание быть городом» — и еще один роман-путешествие, на этот раз — по трем странам и четырем эпохам: «Сады Виверны» Юрия Буйды, который уже получал «Большую книгу» в 2013 году с романом «Вор, шпион и убийца».



В шорт-листе «Большой книги» — 2021 оказался прозаик Андрей Дмитриев с романом «Этот берег» о школьном учителе на пенсии, бежавшем из России в Украину; ученый и писатель Владимир Паперный, автор легендарной работы об архитектуре сталинского периода «Культура Два», — на победу в премии претендовал его полубиографический роман «Архив Шульца».

В этом году в коротком списке «Большой книги» впервые появилось несколько имен писателей, которые лишь недавно преодолели возрастной рубеж в тридцать лет: это Оксана Васякина с романом «Рана» о смерти матери и Алексей Поляринов с романом «Риф» о сектах и сектантском мышлении.

Премию «Большая книга» вручают с 2005 года. Ее цель — привлечь внимание к интеллектуальной прозе. В жюри премии — Литературную академию — входит больше ста человек. В прошлом году они отдали первую награду Александру Иличевскому за роман «Чертеж Ньютона», вторую премию ¬— Тимуру Кибирову за роман «Генерал и его семья» и третью премию — Шамилю Идиатуллину за роман «Бывшая Ленина».

