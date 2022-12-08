Снежный покров в Петербурге вырос до 8 см

Снегопад за минувшие сутки увеличил высоту снежного покрова в Санкт-Петербурге до 8 см. Об этом 8 декабря сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
«На территории Ленинградской области в снежных лидерах Тихвин, там высота сугробов не изменилась и составляет всё те же 23 см, и Сосново, догнавшее по высоте снежного покрова Тихвин», — отмечает метеоролог.
Сегодня и завтра процессы накопления снега в регионе продолжатся.
Сегодня погоду в Петербурге определяет циклон «Зора». Ожидаются небольшие метели, одна утром уже была — смотрите фотографии на «Фонтанке».