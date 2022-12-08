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    Снежный покров в Петербурге вырос до 8 см

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    Снегопад за минувшие сутки увеличил высоту снежного покрова в Санкт-Петербурге до 8 см. Об этом 8 декабря сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    «На территории Ленинградской области в снежных лидерах Тихвин, там высота сугробов не изменилась и составляет всё те же 23 см, и Сосново, догнавшее по высоте снежного покрова Тихвин», — отмечает метеоролог.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
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    Сегодня и завтра процессы накопления снега в регионе продолжатся.

    Сегодня погоду в Петербурге определяет циклон «Зора». Ожидаются небольшие метели, одна утром уже была — смотрите фотографии на «Фонтанке».

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус

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