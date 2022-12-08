Глава СК России назвал число военных, которых в 2022 году привлекли к ответственности за коррупцию

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что с 2011 года за коррупционные преступления перед судом в России предстали около 72 тысяч должностных лиц. Об этом он рассказал 8 декабря в беседе с РИА Новости.



Глава ведомства также высказался о годовой статистике по таким преступлениям в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, за 2022 год следователи привлекли к ответственности 60 должностных лиц по этим делам, 250 — в сфере государственных контрактов и закупок.



К уголовной ответственности за коррупцию за девять месяцев текущего года в России привлекли 1,4 тысячи правоохранителей и 679 военных. В этом году, отметил он, следователи в целом направили в суды дела в отношении более 9,1 тысячи лиц.

