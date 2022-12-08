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    Глава СК России назвал число военных, которых в 2022 году привлекли к ответственности за коррупцию

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    3 комментария

    Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что с 2011 года за коррупционные преступления перед судом в России предстали около 72 тысяч должностных лиц. Об этом он рассказал 8 декабря в беседе с РИА Новости.

    Глава ведомства также высказался о годовой статистике по таким преступлениям в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, за 2022 год следователи привлекли к ответственности 60 должностных лиц по этим делам, 250 — в сфере государственных контрактов и закупок.

    К уголовной ответственности за коррупцию за девять месяцев текущего года в России привлекли 1,4 тысячи правоохранителей и 679 военных. В этом году, отметил он, следователи в целом направили в суды дела в отношении более 9,1 тысячи лиц.

    «Среди тех, кто привлечен к уголовной ответственности за коррупцию, в том числе 1,4 тысячи сотрудников правоохранительных органов, 679 военных, 420 должностных лиц органов местного самоуправления, 356 работников системы образования и 259 работников системы здравоохранения», — заявил глава ведомства (цитата по РИА Новости).

    Девятого декабря во всём мире отмечают Международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году в Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.

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    Комментарии 3

    lexandr_5e4ce78957e8408 Дек 2022 в 12:17
    больше интересует сколько не привлекли...
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