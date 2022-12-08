Знакомимся с «Зорой». В её визитной карточке — метели

Сегодня погоду в Петербурге и Ленобласти будет определять новый циклон.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 декабря ожидается облачная погода, снег, местами слабая метель. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. На дорогах сложная обстановка, гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 5–7 градусов, днём составит минус 1–3.
Центр циклона «Зора» в середине дня окажется практически над акваторией Финского залива, рассказывает в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. В его прогнозе тоже снег и слабые метели. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.
По данным «Яндекс.Погоды», сегодня в Петербурге выпадет 3,2 мм осадков. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, как и сегодня, от минус 7 до плюс 1 градуса в течение суток. Самое холодное 8 декабря выдалось в 1973 году — минус 25 днём. А самое тёплое — в 2006 году, плюс 8.
Завтра также ожидается небольшой, местами умеренный снег.