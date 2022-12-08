    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -8

    3 м/с, вос

    754мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd62.94eur65.9

    Знакомимся с «Зорой». В её визитной карточке — метели

    4554
    обсудить
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Сегодня погоду в Петербурге и Ленобласти будет определять новый циклон.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 декабря ожидается облачная погода, снег, местами слабая метель. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. На дорогах сложная обстановка, гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 5–7 градусов, днём составит минус 1–3.

    Центр циклона «Зора» в середине дня окажется практически над акваторией Финского залива, рассказывает в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. В его прогнозе тоже снег и слабые метели. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

    По данным «Яндекс.Погоды», сегодня в Петербурге выпадет 3,2 мм осадков. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, как и сегодня, от минус 7 до плюс 1 градуса в течение суток. Самое холодное 8 декабря выдалось в 1973 году — минус 25 днём. А самое тёплое — в 2006 году, плюс 8.

    Завтра также ожидается небольшой, местами умеренный снег.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close