Роспотребнадзор: В Россию пришел свиной грипп, который наносит самый серьезный вред здоровью

В Россию снова пришел вирус гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года, который наносит самый серьезный ущерб здоровью в виде различных осложнений. Для ослабленных людей нередки летальные исходы. Об этом 7 декабря рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на канале «Россия 1».



По ее словам, грипп в этом году появился всерьез, поэтому в субъектах страны принимаются необходимые меры. Так, например, школы будут отправлять на карантин, если более 20 процентов учеников заболеют.



Свиной грипп выявлен в 74 субъектах России, сообщили ранее журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, на прошлой неделе в Петербурге уровень эпидемического порога по заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями превышен почти на 20%.

