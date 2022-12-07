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    Роспотребнадзор: В Россию пришел свиной грипп, который наносит самый серьезный вред здоровью

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    1 комментарий

    В Россию снова пришел вирус гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года, который наносит самый серьезный ущерб здоровью в виде различных осложнений. Для ослабленных людей нередки летальные исходы. Об этом 7 декабря рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на канале «Россия 1».

    По ее словам, грипп в этом году появился всерьез, поэтому в субъектах страны принимаются необходимые меры. Так, например, школы будут отправлять на карантин, если более 20 процентов учеников заболеют.

    Свиной грипп выявлен в 74 субъектах России, сообщили ранее журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, на прошлой неделе в Петербурге уровень эпидемического порога по заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями превышен почти на 20%.

    Как распознать свиной грипп и чем его лечить, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 1

    zelf07 Дек 2022 в 21:32
    Всех привить чудо жижей. А то сколько добра зря пропадает.
    +1−1
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