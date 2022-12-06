Песков прокомментировал изгнание «Дождя»* из Латвии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с телеканалом «Дождь»* (признан в РФ иноагентом. — Прим. ред.), у которого аннулировали лицензию на вещание в Латвии.



«Всё время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. Что где-то свобода, а дома несвобода», — заявил по этому поводу представитель Кремля, которого 6 декабря цитирует РИА Новости. По словам Пескова, «это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий».

«Фонтанка» писала, что Национальный совет Латвии по электронным СМИ принял решение об аннулировании лицензии на вещание «Дождя». Телеканал должен прекратить вещание в ночь на четверг, 8 декабря.