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    Песков прокомментировал изгнание «Дождя»* из Латвии

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    5 комментариев

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с телеканалом «Дождь»* (признан в РФ иноагентом. — Прим. ред.), у которого аннулировали лицензию на вещание в Латвии.

    «Всё время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. Что где-то свобода, а дома несвобода», — заявил по этому поводу представитель Кремля, которого 6 декабря цитирует РИА Новости. По словам Пескова, «это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий».

    «Фонтанка» писала, что Национальный совет Латвии по электронным СМИ принял решение об аннулировании лицензии на вещание «Дождя». Телеканал должен прекратить вещание в ночь на четверг, 8 декабря.

    В самом «Дожде» заявили, что решение латвийских властей считают несправедливым, а все обвинения абсурдными.

    Несколько дней назад в Латвии телеканал оштрафовали на 10 тысяч евро за показ в эфире карты с Крымом в составе России (латвийские власти считают полуостров украинским). Также в эфире телеканала прозвучали слова «наша армия» в отношении ВС РФ.

    Вскоре «Дождь»* уволил журналиста Алексея Коростелева, который попросил делиться информацией о проблемах ВС РФ, и сказал: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте».

    *Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

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    Комментарии 5

    Заливщик голосовых планок06 Дек 2022 в 14:07
    Помню, за рашу-тудей иная риторика была. :)
    +0−0
    Олимпиец06 Дек 2022 в 13:50
    Грешно глумится над убогими (с) перефразируем высказывание Пескова.
    +0−2
    ***_12306 Дек 2022 в 13:42
    Раз "Дома несвобода" - это иллюзия, то когда им выдадут лицензию в РФ?
    +4−0
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