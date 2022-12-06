Латвия аннулировала лицензию телеканала «Дождь»* на вещание

Национальный совет Латвии по электронным СМИ принял решение об аннулировании лицензии на вещание телеканала «Дождь»* (признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом. — Прим. ред.). Об этом глава совета Ивар Аболиньш рассказал агентству LETA, передают 6 декабря латвийские СМИ.

«Руководство «Дождя»* не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», — объяснил он.

Телеканал должен прекратить вещание в ночь на четверг, 8 декабря.

Также совет будет просить поставить геоблокировку «Дождя»* и на YouTube, чтобы контент не был доступен в Латвии.