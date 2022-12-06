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    Латвия аннулировала лицензию телеканала «Дождь»* на вещание

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    20 комментариев

    Национальный совет Латвии по электронным СМИ принял решение об аннулировании лицензии на вещание телеканала «Дождь»* (признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом. — Прим. ред.). Об этом глава совета Ивар Аболиньш рассказал агентству LETA, передают 6 декабря латвийские СМИ.

    «Руководство «Дождя»* не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», — объяснил он.

    Телеканал должен прекратить вещание в ночь на четверг, 8 декабря.

    Также совет будет просить поставить геоблокировку «Дождя»* и на YouTube, чтобы контент не был доступен в Латвии.

    Несколько дней назад в Латвии телеканал оштрафовали на 10 тысяч евро за показ в эфире карты с Крымом в составе России (латвийские власти считают полуостров украинским). Также в эфире телеканала прозвучали слова «наша армия» в отношении ВС РФ.

    Вскоре «Дождь»* уволил журналиста Алексея Коростелева, который попросил делиться информацией о проблемах ВС РФ, и сказал: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте».

    *внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

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    Комментарии 20

    Lynnot7806 Дек 2022 в 10:52
    Разве они не знали, что, деликатно говоря, европейские ценности заключаются в политкорректном понимании демократии и свободы слова?
    +0−0
    barboter06 Дек 2022 в 10:50
    Научат их латышские крестьяне Родину любить.
    +0−0
    26459124106 Дек 2022 в 10:45
    Дождь уехал искать демократию в Латвию, с чем его и поздравляю.
    +0−0
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