Пограничная любовь. Русско-финские пары разлучены санкциями

Фото: Виктор Коротаев/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Жесткое решение финских властей о запрете въезда россиян ударило по десяткам интернациональных пар. Даже в коронавирус они имели возможность быть друг с другом, а вот события на Украине по странной логике разлучают их без надежды на воссоединение.



«Фонтанка» собрала десять историй россиянок, которые обивают пороги консульств и пишут бесконечные письма финским властям, и одну — от финна. Многие отношения длятся уже годы, и доказательств, что речь не о брачных аферах, а об обычной человеческой жизни, у этих людей полным-полно. Власти разделяют озабоченность, но, видимо, наказать всех до единого россиян — важнее.



Елена

«Почему искренние чувства людей и их серьезные намерения не являются причиной для того, чтобы они могли быть вместе? Неужели даже то, что, несмотря на все препятствия, трудности, общение месяцами только по видеосвязи, люди не ищут более простых вариантов, а все ещё надеются быть вместе и продолжают любить друг друга, — недостаточное доказательства искренности отношений для посольств, министерств и прочих инстанций?» — возмущается Елена.



Со своим партнером Яни она познакомилась несколько лет назад, в коронавирус худо-бедно удавалось жить вместе, а вот потом Елене пришлось уехать — виза кончилась. Пара уже подала заявку на регистрацию брака в Финляндии, назначена дата. Но сперва финское консульство выдало ей лишь 10-дневную визу, а при следующей подаче заявления вернуло его без рассмотрения.

«В консульстве говорят: визу выдаём только тем, у кого есть основания для пересечения границы. Задаём вопрос пограничной службе: является ли собственная свадьба основанием для въезда в Финляндию? Говорят — это веское основание. Перенаправляем ответ пограничной службы в консульство — молчат две недели, после чего они опять заявляют, что мы должны подтвердить совместное двухлетнее проживание, и шансов на получение визы у меня нет, — рассказывает Елена. — Женитесь позже, говорят, или на территории другого государства. Мы уже писали лично генеральному консулу в СПб, в посольство Финляндии в Москве, в МИД Финляндии — никого не интересует наша ситуация, получаем только отписки со ссылками на новые правила».



Наталья

«Мы встречаемся с июня 2019 года. Самый большой перерыв был в 2020 году — 8 месяцев только онлайн-общения. В ноябре 2020-го я получила визу по отношениям, и с тех пор мы встречались минимум 5–6 раз в год, — рассказывает еще одна россиянка, Наталья. — С родителями Кари я познакомилась через пару месяцев, а с моим сыном он познакомился, приехав осенью 2019-го ко мне. Сначала мы не рассматривали вариант женитьбы, так как я не планировала переезжать в Финляндию окончательно, но события 2022 года подтолкнули к официальному оформлению отношений».



В июле 2022 года Наталья и ее партнер Кари отнесли все необходимые для регистрации брака справки в местный их загс, не торопясь подали заявление и в сентябре получили разрешение. Предыдущая виза Натальи еще не истекла — заканчивалась 20 ноября, но по плану дата регистрации была выбрана 22 декабря. Планы были большие: сперва Рождество в семейном кругу, а на 29 декабря забронирован тур на две недели в Кабо-Верде.

Но финские чиновники распорядились иначе.

«31 октября я подала документы, и 1 ноября было вынесено решение — без подписи, пункт 9. Абсолютно неинформативный ответ из посольства на вопрос, кто вынес решение и какие доказательства моей «угрозы» привели к такому решению, непонятно, — расстраивается Наталья. — Мы проверили решение, и оно принято в соответствии с действующим законодательством. На основании решения Государственного совета, в Финляндию могут въезжать кроме членов семьи лица «на основании близких парных отношений». В соответствии со статьей 37 Закона об иностранцах Финляндии, к супругам приравниваются лица, находящиеся в отношениях подобных брачным, независимо от их пола. Условием является то, что лица проживают вместе не менее двух лет».



Отношения у пары длились гораздо дольше положенных двух лет. Но россиянка приезжала в Финляндию по обычной туристической визе. Она, в принципе, не предполагает возможности оставаться в стране больше трех месяцев подряд. И то после этого необходимо те же три месяца провести дома.

«Я много раз приезжала в Финляндию, общалась с его друзьями, отмечала праздники с родственниками, мои одежда/обувь/книги/ посуда и т.д. лежат у него дома, у меня огромное количество фото и видео, но для посольства это не доказательства, — возмущается Наталья. — Мне не дали визу исключительно из-за того, что я россиянка».



Анастасия

Анастасия встречалась со своим партнером в Финляндии задолго до начала коронавируса.

«Больше полугода мы были разлучены с любимым человеком, и казалось, что не было никакой надежды, ведь все наши обращения, петиции и письма просто отклонялись как со стороны России, так и со стороны Финляндии, — вспоминает она. — Уже тогда нам казалось, что мы проходим самые сложные времена в нашей жизни, но оказывается, мы ошибались».

«Казалось бы, только мы смогли вдохнуть полной грудью и наконец-то быть счастливыми, случилось то, что сейчас перевернуло весь мир. Теперь мы больше не считаемся людьми только из-за того, что в графе национальность у меня указано «русская». Я больше не могу увидеть своего любимого человека, потому что я проживаю в России», — сокрушается Анастасия.

Но самое ужасное для нее и таких же собратьев по несчастью — это то, что ограничения, которые приняли со стороны Финляндии, сами же работники пограничной службы не в силах объяснить.



«Уже прошло почти два месяца, как мы находимся с ними в постоянной переписке, а также не раз мой молодой человек встречался с ними лично, но до сих пор они не могут предоставить чёткую информацию, по каким критериям происходит пропуск через границу на основании отношений, они до сих пор не могут объявить чёткий список документов, которые бы доказывали мое право на пересечение границы, — говорит Анастасия. — Вроде есть закон, но как он действует — совершенно неясно. Всё это довело нас до нервного истощения, ведь жить в полной неопределённости морально очень тяжело».



Яна

Есть примеры и очень зрелых отношений, в которых людям уже не хочется что-то доказывать друг другу и тем более окружающим. Однако неопределенность финских законов ставит их в положение каких-то мелких жуликов, чуть ли не контрабандистов, которые вынуждены дрожать каждый раз на границе, словно они делают что-то плохое.



«Ездила к нему в пандемию, вопросов не возникало на финской границе, показывала только его копию паспорта, — рассказывает Яна. — После закрытия финской границы 30 сентября для туризма проезжали пару раз, но уже с приглашением от моего мужчины. Первый раз всё прошло гладко, спросили только, на сколько дней въезжаю. А вот во второй раз небольшая заминка, спрашивали: почему не женаты официально?

Я заезжаю часто и надолго, то есть каждые две недели на 10 дней. Нам обоим за 50 лет, и всё шло нормально, всё устраивало. Менять страну и устоявшиеся привычки в этом возрасте очень сложно. И каждый раз приходится паниковать, что аннулируют визу практически ни за что. Я ведь ничего не нарушаю, просто хочу регулярно видеться с любимым человеком.

Финские пограничники очень вежливы и доброжелательны, но они вынуждены исполнять указания правительства, которое просто дискриминирует по национальному признаку, что напрямую нарушает визовый кодекс».



Юлианна

«К сожалению, я не могу переехать жить в Финляндию насовсем, потому что у меня старенькая мама и я за ней ухаживаю. Расписаться мы не хотим и не можем, потому что нам это не нужно и не удобно по разным причинам.

Предыдущую визу я получила на год. Также по ней я ездила не часто, по возможности. На третью визу я подала 8 сентября 2022 года, как раз перед ужесточениями. Мне ее дали с 01.11.2022, и опять на год, по приглашению и копии паспорта моего мужчины.

Но на границе при въезде в Финляндию у меня возникли проблемы. У меня забрали мой паспорт, затем пришел один человек, потом второй и третий. Несколько человек в течение 40 минут обсуждали что-то между собой по-фински. Я понимала, что это касается меня, и недоумевала, в чем проблема. Потом мне показали текст на русском языке, что имеют право проезда только те граждане, которые состоят в близких парных отношениях более двух лет. Мы с моим любимым абсолютно подходим под эти требования. О чем я и сказала пограничникам. На что мне сказали, что я слишком редко бываю в Финляндии. Я объяснила, что ухаживаю за моей старенькой мамой, поэтому не могу ездить часто.



После этого меня попросили переставить мой автомобиль на противоположную сторону, туда, где автомобилисты выезжают из Финляндии в Россию. И один «добрый» пограничник сказал мне, что я скоро поеду в Россию... Понятно, что я была в шоке от его слов. Затем мне дали заполнить анкету, в которой было несколько странных для меня вопросов, а именно: согласна ли я с тем, что меня выдворяют из страны и аннулируют визу?

Конечно, я не была согласна. Ведь я еду к любимому человеку, и у нас уже более двух лет отношения, которые мы оба считаем гражданским браком. Остальные вопросы были стандартными. Я отдала анкету очень милой девушке, которая уточнила у меня все мои ответы, и примерно еще час я прождала ответа. В общей сложности через 2,5 часа ко мне вышел начальник пограничников с переводчиком, и мне сказали, что они очень долго думали и приняли решение впустить меня в страну. Но в следующий раз для того, чтобы меня впустить, им нужны дополнительные бумаги.



На мой вопрос, какие это могут быть бумаги, мне ничего конкретного не объяснили.

Сейчас я пока нахожусь в Финляндии. Через месяц планирую вернуться домой. Но, читая сообщения в Интернете от разных людей, которых не пропускают на границе Финляндии к своим любимым людям, как аннулируют визы или вообще отказывают в визах с обоснованием, что человек представляет угрозу Финляндии, я боюсь, что меня больше не пустят назад.

Все, что сейчас происходит при въезде в Финляндию, очень большой шок и стресс для людей, которые имеют многолетние отношения с людьми, проживающими также и в других странах.

Европейские лидеры говорят о демократии. Но как это увязывается с тем, что по национальному признаку людей не пускают в страны Евросоюза, которые едут к своим любимым? Нарушаются законы для людей. Нас, россиян, фильтруют на границе Евросоюза по национальному признаку. Заставляют нервничать, унижают своим отношением. Без оснований или по надуманным поводам не разрешают проезжать по уже открытым визам или их аннулируют».



Марина

«Ещё во время ковидных ограничений мы так ждали, когда они закончатся, чтобы можно было нормально встречаться. И каково же было наше счастье, когда летом сначала Финляндия, а следом и Россия открыли границы. Но время вместе так быстро пролетело, и было очень грустно расставаться. Хотя мы не знали, что худшее ещё впереди.



Сразу после возвращения из Финляндии я подала документы на новую визу. Мы ждали ее практически месяц, и я получила ее в тот самый день, когда граница закрылась. Мы были очень расстроены, хоть и надеялись, что я смогу приехать. Но я так и не рискнула. Испугалась, что визу могут аннулировать или внести меня в базу SIS. Но мой молодой человек сказал, что сам приедет ко мне, ведь других шансов увидеть друг друга у нас нет, хоть финское правительство и не рекомендует своим гражданам посещать Россию.



Для меня это много значит, и я рада, что, несмотря на все преграды, мы скоро снова увидимся и сможем хотя бы недолго, но побыть вместе. А что будет дальше, никто не знает. Я очень надеюсь, что у нас будет хоть какая-то возможность встречаться, мы очень боимся потерять друг друга».

Юля

«Наше знакомство было абсолютно случайным и для обоих не запланированным. Но от судьбы не уйдешь, и прекратить общение мы уже не смогли. Помню еще отмахнулась от его фразы: «Ты понимаешь, что вопросы пересечения границы непредсказуемы...» На что я ответила: «Аллегро» СПб — Хельсинки едет 3 часа, а я иногда до работы дольше еду».

Кто же тогда знал, что, прощаясь в конце февраля 2020-го мы расстаемся почти на полтора года. Начался ковид... Сначала мы все думали, что это на пару месяцев, но даже этот срок без личных встреч казался пыткой. В итоге по стечению семейных обстоятельств ездить друг к другу в ковид мы не смогли. Было невероятно тяжело, спасала видеосвязь, но заменить возможность просто обняться она, конечно, не может, при этом мы ни разу даже не допускали мысли расстаться, просто ждали.



В сентябре 2021 года мы наконец смогли увидеться! Стоит признать, что немалых усилий нам стоило выровнять взаимоотношения, так было странно, что перед тобой самый близкий человек и одновременно ты очень от него отвык.

Жизнь стала налаживаться, поездки стали регулярными, и казалось, все вернулось в норму, но через год, попрощавшись с сентябре 2022-го, мы опять не понимаем, когда сможем увидеться в следующий раз, а так хочется просто жить и иметь возможность быть вместе с любимым…»



Мария

«Мы встретились почти 10 лет назад, 24 марта 2013 года, в его день рождения. Он искал прямые рейсы из Хельсинки в нужные ему даты и так оказался в России. За день до отъезда Юха решил углубиться в местную культуру и пошел в бар, где и встретил меня.

Весь вечер и всю ночь под дилетантское исполнение Rammstein он держал меня за руку и не хотел отпускать, даже когда я засобиралась домой. Я оставила ему свой номер без особой надежды на продолжение знакомства. Но, к моему удивлению, на следующий день он написал мне и пригласил поужинать… А спустя пару часов мы снова оказались в том баре, где познакомились… Он улетел этой же ночью, и этим могло бы все закончиться, но не в этот раз.



Это начало нашей истории… далее были несколько его визитов в Россию, в Питер, и пара моих в Хельсинки. Спустя три года я переехала в СПб, чтобы быть к нему ближе, и нам было проще встречаться. Но… Отношения на расстоянии в то время, в 25 лет, были слишком тяжелы для нас, и на три года мы потеряли контакт и пытались строить личную жизнь каждый в рамках своего государства.

Я вышла замуж, родила сына, он жил с девушкой несколько лет. Но в начале этого года, в свой день рождения, уже будучи фактически в разводе, я написала ему… И оказалось, что никто ничего не забыл, у нас обоих отношения не складывались, потому что лучшими воспоминаниями были те, где мы вместе. Он должен был приехать в Россию в середине марта, на нашу годовщину.

Но после 24 февраля он, как гражданин Евросоюза, разделяющий его ценности, не смог осуществить свои планы. В то время еще действовали ограничения, связанные с пандемией, и в выдаче визы мне отказали. Я смогла приехать в Хельсинки только в июле. Но эти 10 дней стоили полугода ожиданий, мы окончательно поняли, что хотим связать наши судьбы и делать все, чтобы быть вместе, чего бы нам это ни стоило. Следующая моя виза открыта 30 сентября, по иронии в день введения новых ограничений уже по национальному признаку. Виза выдана на полгода, но я не могу ей воспользоваться.



На решения политиков мы повлиять не можем, бросить все и эмигрировать через Казахстан я также не могу, так как должна принимать во внимание интересы трехлетнего сына.



Знаю, что наша история не уникальна, есть множество разделенных пар. Но я считаю, что простые граждане не должны страдать и разделять так называемую «коллективную ответственность». Учитывая то, что ее разделяют и граждане государства, введшего санкции против граждан РФ».

Валентина

«Наше знакомство длится уже на протяжении пяти лет. До коронавируса мы вместе много времени проводили в России и в Финляндии, много путешествовали на машине. Потом наступило время коронавируса, и мы не виделись на протяжении восьми месяцев. Было очень тяжело. Тогда никто не понимал, как долго может продлиться всемирная изоляция. Мы поддерживали друг друга каждый день, разговаривая по видеосвязи. Наши отношения выдержали эту длинную разлуку.



Через восемь месяцев после моего последнего приезда в Хельсинки я полетела туда снова, но уже через Турцию. Преодолев расстояние в 5 тысяч километров и двое суток пути, я снова оказалась в Хельсинки. Это была очень радостная и долгожданная встреча. Мы были готовы на всё: сдавать многочисленные тесты перед поездкой, после поездки, писать приглашения, возить с собой кипу бумаг с доказательствами наших отношений. Я летала самолётами с пересадкой, ездила на «Аллегро», на автобусах, на попутных машинах. Всё это стоило немалых денег. Но это было неважно, лишь бы была возможность быть вместе.

Мы не собираемся вступать в брак. Мы уже достаточно взрослые люди — обоим далеко за 50. У каждого свой багаж за спиной. И это, в принципе, неправильно — вступать в брак под давлением обстоятельств. Но мы очень хотим иметь возможность быть вместе.



Совершенно необходимо подумать о людях, находящихся в близких парных отношениях, и дать возможность встречаться и быть счастливыми. Для этого нужно корректировать закон о пересечении границы и внести ясность в список необходимых документов.

Миро

И напоследок один рассказ «с той стороны». Гражданин Финляндии честно пытался действовать по правилам, полагая, что если ты ничего не нарушаешь, то и проблем у тебя не будет. Жизнь оказалась сложнее.



«29 сентября 2022 года моя родина Финляндия ввела ограничения в отношении России, ограничив возможности их передвижения. Мало того, что между нами прекращено все воздушное и железнодорожное сообщение, так еще и теперь только отдельные категории граждан России могут оформить шенгенскую визу и пересечь границу, — рассказывает гражданин Финляндии Миро. — Причиной этого является украинский конфликт. Россия рассматривается как угроза безопасности Финляндии и остальной части ЕС, ориентированной на Запад, и поэтому министерство внутренних дел Финляндии пришло к выводу, что иностранные шпионы могут проникнуть в Шенгенскую зону среди гражданских российских туристов. По моему мнению, оценка угрозы преувеличена, и все могут согласиться с тем, что недавно введенные ограничения вызвали больше путаницы, чем упорядоченный контроль».



Законы, используемые для обоснования постановлений, сформулированы настолько странно, что их трудно правильно интерпретировать, считает финн. Так, глава 4, раздел 37, часть 2, Закона Финляндии об иностранцах гласит, что иностранный партнер гражданина Финляндии считается членом семьи, если они либо состоят в браке, либо проживают в «брачных отношениях в одном доме» непрерывно в течение двух лет.

«Мало того, что термин «похожий на брак» является очень неопределенным термином, в котором остается много интерпретаций, финские пограничники не могут указать, какой образ жизни считается непрерывным. Если ваша уникальная ситуация оценивается пограничником «в плохом настроении», вам может быть отказано в визе, даже если ваши обстоятельства дают право на въезд», — возмущается Миро.

Читал истории любви Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

