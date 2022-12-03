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    На Дворцовой площади в Петербурге показали исторический 3D-спектакль про Петра I

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    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
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    На Дворцовой площади 3 декабря можно было наблюдать мультимедийное шоу — роль огромного экрана на себя взял Главный штаб. Зрителям показали видеомэппинги, посвященные Кирову, Казани, Москве, Туле, Челябинску, Таймыру, Балаково, Омску, Сахалину и Санкт-Петербургу.

    Эти 3D-проекции представляют собой работы десяти финалистов конкурса «Страна Света». Помимо них, в рамках мероприятия представлен 13-минутный исторический спектакль «Пётр Первый». В нём рассказывается, как первый российский император создавал основы флота страны, строил город и менял судьбу государства. В основе этой части шоу — исторические материалы, в том числе виртуальная трансформация архитектурных и живописных шедевров, — например, произведений из собрания Эрмитажа.

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    Увидеть весь сеанс можно и завтра, он длится около 40 минут. Они идут без перерыва в период с 18 до 22 часов. Однако на сайте мероприятия горожанам рекомендуют выбирать время под себя с учётом нескольких особенностей — к началу обычно приходят семьи с детьми, а на более поздние сеансы — взрослые зрители.

    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»

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