Германия и Бельгия летят домой, а Мисс Хорватия продолжает раздеваться. Главные события дня на ЧМ-2022

Фото: Hassan Ammar/AP/TASS Поделиться Поделиться





На чемпионате мира по футболу в Катаре 2 декабря сборная Германии победила, но закончила свое выступление, а Испания наоборот — проиграла, но идет дальше. Отдел спорта «Фонтанки» — об этих и других невероятных событиях мундиаля.



Бог устал их любить

Матч против Хорватии стал для бельгийского форварда Ромелу Лукаку личной драмой. Он несколько раз не смог попасть по пустым воротам, а на 90-й минуте упустил шанс замкнуть передачу Торгана Азара на дальнюю штангу ворот хорватской команды. Как посчитали аналитики с сайта Squawka, в общей сложности Лукаку упустил четыре шанса во втором тайме — больше, чем любой игрок на ЧМ-2022.

После матча Лукаку был очень зол. Очень-очень зол.



«Возможно, Бог больше хочет видеть Хорватию в плей-офф, чем Бельгию. Позже я поговорил с Лукаку. Сказал ему, что так бывает. Конечно, он расстроен. Но я счастлив», — говорил после игры защитник сборной Хорватии и «Зенита» Деян Ловрен.



Бельгия заняла третье место в группе и не смогла пройти в плей-офф мундиаля — впервые за 24 года.

Спустя 36 лет

Сборная Марокко обыграла Канаду со счётом 2:1. На четвёртой минуте марокканцев вывел вперед полузащитник Хаким Зиеш. Второй мяч на 23-й минуте забил форвард Юссеф Эн-Несири. На 40-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник марокканцев Наиф Агер.



В итоге сборная Марокко набрала семь очков за три тура и заняла первое место в таблице группы F. Для марокканцев этот выход плей-офф лишь второй в истории. В прошлый раз это произошло 36 лет назад — на ЧМ-1986.

Канада завершила турнир на четвёртой строчке, не набрав очков за три игры. Также в плей-офф вышла Хорватия, в параллельном матче сыгравшая вничью с Бельгией.

Немцы выигрывают, но вылетают

В матче Коста-Рика — Германия события развивались по безумному сценарию. Немцы забили первыми. На 10-й минуте встречи отличился крайний нападающий Серж Гнабри. Во втором тайме Ельцин Техеда сначала сравнял, а потом вывел Коста-Рику вперед. Потом то же самое сделала Хаверц: сравнял и вывел вперед Германию. В итоге победа немцев со счетом 3:2. Впрочем столь героический матч не помог им выйти в плей-офф: команда Ханса-Дитера Флика неожиданно закончила свое выступление на чемпионате мира.



Все дело в том, что параллельный матч Япония — Испания получился не менее зрелищным. Счёт на 12-й минуте открыл испанский нападающий Альваро Мората. Казалось, что все идет по плану, но потом Япония закинула два гола. Сначала на 48-й минуте счёт сравнял вингер Рицу Доан, а на 51-й Ао Танака вывел японскую команду вперед. Впрочем, гол забили после вот такого аута.



Итог –Японии выиграла со счетом 2:1 и сенсационно заняла первое место в группе. А Испания хоть и проиграла, но прошла дальше со второй строчки.

Игра на раздевание

Бывшая «Мисс Хорватия» Ивана Кнолль продолжает раздеваться на стадионах в Катаре. В этот раз она почти полностью обнажила верхнюю часть тела, лишь слегка прикрыв пышную грудь. По словам модели, бояться ей больше нечего: местные жители разрешили ей одеваться так, как она хочет.



«Местные жители подтвердили мне, что я могу носить всё, что захочу. Но не знала, что моё видео в бикини, где я гуляю у моря, будет таким большим событием. Об этом говорит вся страна. Меня здесь все знают, и я увидела, что меня приняли. Я никогда не боялась ареста за то, что я такая, какая я есть, и не думаю, что могу причинить вред кому-то в бикини. И если это заслуживает ареста, тогда арестуйте меня», — заявила Ивана.



Это вам не браслеты с радугой, можно и потерпеть.

Мексиканцы против

Дисциплинарный комитет ФИФА открыл дисциплинарное дело из-за гомофобных кричалок болельщиков сборной Мексики. Инспекторы федерации услышали оскорбительные выкрики на игре с Саудовской Аравией (2:1) на ЧМ-2022. И это не первый случай. Ранее их уже обвиняли в таком же нарушении на игре с Польшей (0:0). Что именно кричат мексиканцы, в ФИФА решили не уточнять.

Мяч на зарядке

Как уже можно было понять по истории с голом, который не забил Роналду (подробнее здесь), мячи на ЧМ-2022 не совсем обычные. Внутри каждого — чип, который помогает фиксировать офсайды и касания. Минус — их нужно заряжать. Зарядки хватает на шесть часов. Женщины со свистком

Стефани Фраппар стала первой женщиной-главным арбитром в истории мужских чемпионатов мира.



Ей доверили отработать на игре Коста-Рики — Германия. Помогали ей тоже женщины — бразильянка Неузой Бэк и мексиканка Карен Диас Мединой. В целом, получилось неплохо для первого раза, хотя в одном эпизоде они пропустили метровый аут.



Не с тем связался

История с растоптанной майкой сборной Мексики в аргентинской раздевалке подошла к концу. Лионель Месси, который и топтал ее, назвал всю ситуации недоразумением и заявил, что ему не за что извиняться.

«Любой, кто знает меня, в курсе, что с моей стороны нет неуважительного отношения. Это раздевалка, вещи после игры. Мне не за что извиняться, потому что я не проявляю неуважения к народу Мексики или к футболке», — заявил Месси.

Зато извинился действующий абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес, обещавший «устроить темную» для Месси за осквернение национальных символов Мексики.

«В последние дни я был сам не свой из-за страсти и любви к моей родине, и сделал неуместные комментарии, поэтому я хочу извиниться перед Месси и народом Аргентины», — написал Альварес в соцсетях.

А может, он просто испугался Майка Тайсона, который ранее заступился за Месси.



Расписание матчей на 2 декабря:

18:00 Гана — Уругвай

18:00 Южная Корея — Португалия

22:00 Сербия — Швейцария

22:00 Камерун — Бразилия

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

