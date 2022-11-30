Первые пары плей-офф, Роналду истерит из-за гола, а Иран закупается болельщиками. Как прошел десятый день ЧМ-2022

Фото: Themba Hadebe/AP/TASS Поделиться Поделиться





На чемпионате мира по футболу в Катаре все ближе развязка группового этапа. Отдел спорта «Фонтанки» — о главных победах и историях очередного дня ЧМ-2022.

За Папу

Эквадор уступил Сенегалу 1:2. Открыл счет на 44-й минуте сенегалец Исмаила Сарр после пенальти. На 68-й минуте эквадорский полузащитник Мойсес Кайседо сравнял. Спустя две минуты защитник Калиду Кулибали забил второй гол за Сенегал, ставший победным.



После матча сенегальцы вынесли на поле плакат с фотографией Папа Буба Диопу — автора первого гола на ЧМ-2002. Бывший игрок Сенегала умер ровно 2 года назад. «Настоящие львы никогда не умирают» написали они.



Как стать худшим в истории

В другом матче группы А Нидерланды на классе обыграли Катар 2:0. Голы забили Коди Гакпо (26 минута) и Френки де Йонг (49). После этого голландцы забили еще, но арбитр отменил взятие ворот: Стивен Бергёйс перед тем, как отправил мяч в сетку, коснулся его рукой.

В итоге сборные Нидерландов и Сенегала вышли в плей-офф. А сборная Катара бесславно закончила свой путь на домашнем чемпионате мира, проиграв все три матча и забив лишь один гол. Такое в истории турнира произошло впервые.



Против своих

Иранские болельщики перед игрой освистали собственных футболистов, решивших в этот раз спеть национальный гимн. В первом туре игроки молчали во время гимна в знак протеста против жестокости своих властей при разгоне митингов. Вряд ли это добавило иранской команде уверенности, хотя их вполне устраивала ничья. Но США забили на 38 минуте после точного удара Кристиана Пулишича и сумели сохранить победный счет до финального свистка. В итоге США со второго места вышли в плей-офф, где сыграют против Нидерландов, а Иран со всеми скандалами и протестами покидает турнир.



Англичане разгромили Уэльс 3:0. На 50-й минуте матча Маркус Рашфорд открыл счёт, забив со штрафного. Спустя две минуты Фил Фоден удвоил счёт. На 68-й минуте Рашфорд оформил дубль. В итоге Англия с первого места в группе вышла в плей-офф, а Уэльс с последнего уезжает домой. В 1/8 англичане сыграют с Сенегалом.



Борьба за гол

Вчерашняя история с голом Криштиану Роналду в матче против Уругвая, который в итоге записали на Бруну Фернандеша, неожиданно пошла на второй виток. Уже после финального свистка Роналду не унимался и продолжал доказывать кому-то за кадром, что коснулся головой мяча после подачи Фернандеша.



«Он коснулся меня. Мяч коснулся меня», — кричал обладатель пяти «Золотых мячей».

В свою очередь Федерация футбола Португалии направила в ФИФА некие доказательства, что автором мяча был Роналду и никто другой. Сложно сказать, какие они привели аргументы, но у ФИФА в любом случае были более железобетонные доказательства.

Дело в том, что во все мячи ЧМ-2022 встроен датчик, фиксирующий каждое касание, произведенное игроками. Изначально технологию внедрили для помощи при определении офсайдов и неочевидных касаний. Теперь же датчик четко показал, что после удара Фернандеша никто больше мяча не касался. Но народное творчество было уже не установить.



«Когда Месси забивал Мексике, я увидел, как мяч коснулся Роналду», — гласит самый заплюсованный комментарий на сайте Sports.ru под новостью об истерике Криштиану после игры.

Что касается Фернандеша, то он повел себя максимально благородно.

«Не думаю, что правда важно. В моменте мне показалось, что Криштиану коснулся, а я отдал голевую. Но надо думать о матче против Кореи», — заявил он. Кажется, не того человека выбрали капитаном сборной Португалии.

Фальшивые болельщики

Перед стартом ЧМ-2022 Катар обвиняли в «покупке» болельщиков. Якобы организаторы собрали несколько групп зрителей, которые должны были поддерживать катарскую команду за деньги. Теперь в том же обвиняют Иран. По информации CNN, власти Ирана технологию опробовали на игре с Уэльсом, а на матче с США их будет уже тысячи.



Другой новостью, связанной с Ираном, стали сообщения о масштабной амнистии в стране после победы над Уэльсом. Как уверяет издание Al-Ain News со ссылкой на агентство Mizan, связанное с иранской судебной системой, в общей сложности власти Ирана отпустили из тюрем за последние два дня почти две тысячи человек, в том числе участников недавних протестов.



Пояснил за дискриминацию

Интересный диалог произошел между капитаном сборной США Тайлером Адамсом и иранским журналистом во время пресс-конференции. Иранец начал с того, что указал спортсмену на ошибку: тот произносил название его страны как «Айрэн». Затем журналист спросил: устраивает ли Адамса, что он представляет страну, где темнокожие подвергаются дискриминации?

— Я прошу прощения за то, что неправильно произносил название, — ответил футболист. — Что касается дискриминации, то она повсюду. Я понял, особенно проживая за рубежом в последние годы и сталкиваясь с необходимостью вписываться в новую для себя культурную среду, что в США мы добиваемся прогресса ежедневно. Я рос в белой семье, но с очевидным афроамериканским наследием, так что прикоснулся к разным культурам — и мне легко удавалось ассимилироваться. Не каждому удается сделать это так же легко. Но поэтому особенно важно обучение. Вот как вы сейчас меня научили правильно произносить название вашей страны. Да, это процесс, но главное — видеть прогресс.



Лучше и не скажешь, хотя сборная США давно перестала вставать на колени перед матчами в поддержку движения BLM.

Расписание на 30 ноября

18:00 Австралия — Дания

18:00 Тунис — Франция

22:00 Саудовская Аравия — Мексика

22:00 Польша — Аргентина

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

