Иранские футболисты отказались петь гимн своей страны, а потом Англия забила им шесть голов

Отметим, что иранские футболисты перед началом встречи не стали петь национальный гимн в знак протеста против жестокости своих властей при разгоне митингов. Причиной выступлений стала смерть 22-летней Махсы Амини вскоре после ее задержания за «неправильное» ношение хиджаба.

В свою очередь футболисты Англии встали на колено в знак поддержки акции Black Lives Matter, а нападающий Гарри Кейн вышел на поле с капитанской повязкой с надписью «Нет дискриминации».

Первый тайм завершился в пользу англичан — 3:0. Голы забили Джуд Беллингем (35), Букайо Сака (43), Рахим Стерлинг (45+1). Главный арбитр матча Рафаэл Клаус добавил к основному времени первого тайма 14 минут. Вероятно, такое решение он принял из-за того, что в начале встречи вратарь иранской сборной Алиреза Беиранванд получил травму и долгое время пролежал на газоне. Позже его пришлось совсем заменить.

Во втором тайме англичане забили еще три гола. Снова отличился Сака (62), а также Маркус Рэшфорд (71) и Джек Грилиш (89). Причем Рэшфорд забил спустя всего 49 секунд после того, как вышел на замену на 70-й минуте. Это третий результат в истории чемпионатов мира, утверждает портал Squawka.



Иранцы ответили на это двумя голами Мехди Тареми (60, 90+13). Он стал автором самого позднего гола в основное время в истории чемпионатов мира. Ко второму тайму арбитр добавил 10 минут, но по факту игра продолжалась 14 минут, так как в конце судье пришлось смотреть VAR и назначать пенальти в ворота англичан.

