Истребители в обмен на чемпионат мира и тысячи мертвых рабочих. Каким будет ЧМ-2022 в Катаре

Фото: Hassan Ammar/AP/TASS Поделиться Поделиться





Всего через два дня в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. Сборная России в нем не участвует, но интриг и скандалов от этого меньше не стало. Классный футбол тоже обещают. Подробнее — в материале «Фонтанки».



Загадочная история выборов Катара

Буквально несколько дней назад бывший президент Международной федерации футбола Зепп Блаттер сделал громкое заявление. Оно не стало сенсацией: все и так всё понимали. Просто впервые эти вещи вслух проговорил человек такого уровня.



«То, что Катару отдали чемпионат мира, было большой ошибкой. Плохой выбор, и я ответственен за него, ведь во время этого решения занимал пост президента ФИФА», — заявил Блаттер.

Заявка Катара изначально казалась безумием. Средняя температура летом, когда традиционно проходят чемпионаты мира, +40. Перенос на осеннее или зимнее время (как и было в итоге сделано) ситуацию менял несильно. На момент финального голосования в стране не было ни одного стадиона, который бы соответствовал требованиям ФИФА, да и вообще, какой-то футбольной инфраструктуры. Инспекторам представляли исключительно виртуальные макеты будущих арен. У Катара просто не было шансов, тем более что изначально планировалось отдать ЧМ-2022 США.



«В то время мы фактически договорились в исполнительном комитете, что Россия получит ЧМ-2018, а США — ЧМ-2022. Было бы жестом мира, если бы два давних политических противника провели чемпионат мира друг за другом», — признался Блаттер.

У заявки США, помимо таких символических жестов, было и много других плюсов. Главный из них — это самый большой в мире рынок, который гарантировал огромную прибыль. Но, как это ни парадоксально, именно деньги стали решающим фактором выбора Катара.

Голоса делегатов из африканских стран удалось получилось проще всего. Согласно расследованию британского издания The Sunday Times, президент Азиатской футбольной конфедерации с 2002-го по 2011-й год Мохаммед бин Хаммам несколько раз организовывал для гостей из Африки шикарные приемы. В первый раз в 2008-м на это ушло 200 тысяч долларов. Каждый раз сумма росла, а количество гостей увеличивалось за счет членов семей. На родину они возвращались с дорогими подарками. Бин Хаммам не входил в список официальных лиц заявки Катара, а значит, и придраться к нему было невозможно. Тем не менее в 2012-м его пожизненно отстранили от футбола за подкуп в ходе кампании по избранию президента ФИФА.



Сложнее всего катарцам было заручиться поддержкой в Европе. В 2018-м году хакеры Football Leaks опубликовали схему того, как происходила сделка на этом фронте. За несколько дней до решающего голосования в Париже встретились президент Франции Николя Саркози с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Танни и главой УЕФА Мишелем Платини. На встрече Саркози якобы уговорил Платини проголосовать за Катар. Взамен Суверенный фонд Катара в 2011-м приобрел «ПСЖ», сделав его суперклубом, а катарский канал BeIN Sports стал обладателем прав на показ французского чемпионата с 2012-го по 2016-й за 607 млн евро, а с 2016-го по 2020-й — за 726 млн. Помимо этого, Катар купил у Франции истребители за 14,6 млрд долларов. В расследовании The Sunday Times приводятся еще несколько примеров подкупа лиц, которые могли повлиять на процесс голосования. Занимательная статистика: 21 из 22-х участников выборов хозяина ЧМ-2022 так или иначе впоследствии обвинялись в коррупции. Пятеро были навсегда отстранены от футбола, а еще трое — получили дисквалификации от 4 до 6 лет. Несмотря на это, официально доказать, что Катар кого-то подкупил при голосовании, не удалось. Согласно открытым данным, только на заявку Катар потратил 200 млн долларов. Но это просто копейки по сравнению с тем, сколько организаторы впоследствии вложили в саму организацию турнира.



Дороже, чем в России

В октябре 2021 года посол Катара в РФ шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что Катар уже потратил на подготовку к мундиалю 200 млрд долларов. Для сравнения: России ЧМ-2018 обошелся в 11,6 млрд, а рекорд до этого принадлежал Бразилии, которая потратила на ЧМ-2014 15 млрд.



При этом, как утверждают в Катаре, чисто на спортивную часть турнира (восемь стадионов, тренировочные поля, базы команд, создание сервисов для болельщиков) ушло всего-то 6,5 млрд.



Всё остальное — это строительство метро, аэропортов, порта и даже целого нового города Лусаил, который примет торжественную церемонию открытия и финальный матч турнира. Организаторы, комментируя огромные траты, всегда отмечают, что ЧМ-2022 входит в большую программу «Национальное видение Катара до 2030 года». По их словам, большая часть крупных инфраструктурных проектов, которые будут использоваться командами и болельщиками, планировались и до того, как Катар получил право на проведение турнира.



Самый масштабный и дорогой проект ЧМ-2022 — город Лусаил, рассчитанный на 450 тысяч жителей. Город находится в 20 километрах от Дохи. В момент голосования в 2010 году на месте будущего города была пустыня. Уже в 2015-м здесь провели чемпионат мира по гандболу, а в 2021-м — этап «Формулы-1».

Здесь же построили самый большой стадион ЧМ-2022 «Лусаил Айконик» — на 80 тысяч зрителей.



ЧМ-2022 станет особенным еще по одной причине — это будет самый компактный мундиаль в истории. В зависимости от расписания болельщики смогут посещать на групповом этапе как минимум 2 матча в день. Самое большое расстояние между двумя стадионами — 56 километров, самое короткое — 5,6 километра. И до каждого из стадионов можно добраться на метро. Всего за шесть лет (с 2013 по 2019 год) в Дохе и за его пределами с нуля построили 39 станций на трех ветках.



Естественно, что, помимо гигантских трат, на эту сказку в пустыне ушли баснословные человеческие ресурсы, с которыми здесь зачастую обращались не лучшим образом.

Настоящая цена чемпионата мира

На стройках ЧМ-2022 было задействовано 2 млн рабочих. 90 процентов — это выходцы из Индии, Пакистана, Бангладеш и Филиппин. За десять лет стройки Amnesty International и Международная конфедерация профсоюзов (МКП) зафиксировали десятки тысяч нарушений: характер работы не соответствовал трудовым соглашениям; работодатели не выполняли свои обязательства по выплате зарплат; изымали паспорта у трудящихся; рабочие жили в переполненных трудовых лагерях и лишались права создавать профсоюзы.

«Мы встречали работников, которым в Катаре не платили от девяти месяцев до года», — говорилось в отчете Amnesty International за 2013 год.



Гастарбайтерам могли несколько дней не предоставлять питание, при этом работали они по 12 часов в сутки, а жили и трудились в антисанитарных условиях. При этом в Катаре, как и во многих странах Персидского залива, действует система кафала. Она дает работодателям почти полный контроль над работником. Согласно этой системе трудящийся даже не может покинуть страну или сменить работу без специального разрешения от работодателя. В Amnesty International назвали систему кафала «современной формой рабства».

За десять лет правозащитники совместно с The Guardian насчитали 6500 смертей рабочих на стройках ЧМ-2022. Официально Катар подтвердил только три случая, остальные же, по их мнению, произошли «по естественным причинам».

«Каждый болельщик, который приедет в Катар в 2022 г., должен будет спросить себя, уверен ли он в том, что весь этот праздник не проводится исключительно благодаря крови, поту и слезам рабочих мигрантов», — считает аналитик Amnesty International Мустафа Кадри.



В связи с этим по Европе среди болельщиков и даже отдельных команд прокатилась волна протеста против проведения чемпионата мира в Катаре. Однако чем ближе был сам турнир, тем тише были голоса протестующих. В итоге футбол всё-таки победил: в страну уже съехались десятки тысяч болельщиков, чтобы насладиться игрой лучших из лучших. А политика, коррупция, нарушения прав трудящихся могут подождать.



Кто играет и где смотреть

Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Участие примут 32 сборные — 31 команда, прошедшая отбор, плюс Катар как хозяин турнира. У России тоже был шанс, но после начала специальной военной операции российскую сборную отстранили от участия в стыковых матчах.

На ЧМ-2022 РПЛ будут представлять всего два легионера — в заявке хорватов защитник «Зенита» Деян Ловрен, а вингер «Динамо» Николя Муми Нгамале отправится в Катар в составе сборной Камеруна.



Состав групп ЧМ-2022:

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.

Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Корея.

Абсолютно все матчи ЧМ-2022 покажет холдинг «Матч ТВ». Все 64 игры турнира будут транслироваться в федеральном эфире «Матч ТВ», на тематических каналах и цифровых платформах холдинга. Игры группового этапа ЧМ-2022 пройдут с 20 ноября по 2 декабря. Матч-открытие Катар — Эквадор пройдет 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало в 19:00 по московскому времени.

1/8 финала — 3–6 декабря.

1/4 финала — 9–10 декабря.



1/2 финала — 13–14 декабря.

Матч за 3-е место — 17 декабря (стадион «Халифа» в Дохе).

Финал — 18 декабря («Национальный стадион» в Лусаиле).

Расписание группового этапа 20 ноября 19:00 Катар — Эквадор

21 ноября 16:00 Англия — Иран

19:00 Сенегал — Нидерланды

22:00 США — Уэльс

22 ноября 13:00 Аргентина — Саудовская Аравия

16:00 Дания — Тунис

19:00 Мексика — Польша

22:00 Франция — Австралия

23 ноября 13:00 Марокко — Хорватия

16:00 Германия — Япония

19:00 Испания — Коста-Рика

22:00 Бельгия — Канада

24 ноября 13:00 Швейцария — Камерун

16:00 Уругвай — Южная Корея

19:00 Португалия — Гана

22:00 Бразилия — Сербия

25 ноября 13:00 Уэльс — Иран

16:00 Катар — Сенегал

19:00 Нидерланды — Эквадор

22:00 Англия — США

26 ноября 13:00 Тунис — Австралия

16:00 Польша — Саудовская Аравия



19:00 Франция — Дания

22:00 Аргентина — Мексика

27 ноября 13:00 Япония — Коста-Рика



16:00 Бельгия — Марокко

19:00 Хорватия — Канада

22:00 Испания — Германия

28 ноября 13:00 Камерун — Сербия

16:00 Южная Корея — Гана

19:00 Бразилия — Швейцария

22:00 Португалия — Уругвай

29 ноября 18:00 Эквадор — Сенегал

18:00 Нидерланды — Катар

22:00 Иран — США

22:00 Уэльс — Англия

30 ноября 18:00 Австралия — Дания

18:00 Тунис — Франция

22:00 Саудовская Аравия — Мексика

22:00 Польша — Аргентина

1 декабря 18:00 Канада — Марокко

18:00 Хорватия — Бельгия

22:00 Коста-Рика — Германия

22:00 Япония — Испания

2 декабря 18:00 Гана — Уругвай

18:00 Южная Корея — Португалия

22:00 Сербия — Швейцария

22:00 Камерун — Бразилия

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

