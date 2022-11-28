ВЦИОМ: Больше экономить на еде стали 24 % россиян

Как выяснил ВЦИОМ,
Результаты исследования 28 ноября приводит РИА Новости.
Больше всего экономить на еде стала молодежь:
Еще 32 % «согласны» или «скорее согласны, что стали больше экономить на парикмахерских, косметике и салонах красоты». Среди них
Сейчас
-5˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, без осадков
Ощущается как -9
3 м/с, вос
777мм
89%
Пробки
3/10
Как выяснил ВЦИОМ,
Результаты исследования 28 ноября приводит РИА Новости.
Больше всего экономить на еде стала молодежь:
Еще 32 % «согласны» или «скорее согласны, что стали больше экономить на парикмахерских, косметике и салонах красоты». Среди них
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
20 октября 2022, 18:18
30 августа 2022, 12:54
04 августа 2022, 12:08
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.