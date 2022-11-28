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    ВЦИОМ: Больше экономить на еде стали 24 % россиян

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    Как выяснил ВЦИОМ, 24 % россиян согласны с тем, что начали больше экономить на еде начиная с марта 2022 года. Еще с этим «скорее согласны» 11 %, не согласны или скорее не согласны — 51 % среди опрошенных.

    Результаты исследования 28 ноября приводит РИА Новости.


    Больше всего экономить на еде стала молодежь: 26 % респондентов — в возрасте от 18 до 24 лет. Еще 22 % — от 35 до 44 лет.

    Еще 32 % «согласны» или «скорее согласны, что стали больше экономить на парикмахерских, косметике и салонах красоты». Среди них 40 % женщин и 24 % мужчин. С этим «не согласны» или «скорее не согласны» 27 %. А для 39 % эта тема неактуальна.

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