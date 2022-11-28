ВЦИОМ: Больше экономить на еде стали 24 % россиян

Как выяснил ВЦИОМ, 24 % россиян согласны с тем, что начали больше экономить на еде начиная с марта 2022 года. Еще с этим «скорее согласны» 11 % , не согласны или скорее не согласны — 51 % среди опрошенных.

Результаты исследования 28 ноября приводит РИА Новости.