Берите лыжи и доски. Горнолыжный сезон в Ленобласти не стал дожидаться зимы

Горнолыжные курорты Ленобласти один за другим открывали склоны на этой неделе. Снега пока немного, но первые смельчаки уже пробуют трассы. Где можно кататься в эти выходные, сколько это стоит и как узнать о состоянии склонов, не выходя из дома? Пересказываем главное из обзора 47News.
Три курорта в Коробицыно
«Красное озеро»
Здесь есть кресельный подъемник, 18 горнолыжных трасс, в том числе специальные для слалома, могула, ски-кросса, слоуп-стайла и карвинга. В лесу проложены беговые лыжни. Со склонов сможете увидеть озеро, а если повезет — и северное сияние. Для отдыхающих — кафе, ресторан, баня и спа-центр.
Как работает сейчас: пока открыт только основной склон (трасса
Сколько стоит: ски-пасс в будние дни для взрослых — от 800 рублей в час, в выходные — от 1100. Прокат горнолыжного комплекта в выходные от 900 рублей в час, сноубордического — от 1000.
Где смотреть актуальную информацию: веб-камеры — здесь, схема работающих трасс — тут, а график работы — по этой ссылке.
«Золотая долина»
В «Золотой долине» в снежную погоду открывают до 12 трасс максимальной длиной до 900 метров и перепадом высот до 130. На курорте есть бар, ресторан, пиццерия, бургерная. Специально к сезону у парковки построили новый двухэтажный отель и гостевые домики, скоро появится еще спа-отель.
Как работает сейчас: пока открыт один склон
Сколько стоит: ски-пасс в будни для взрослых — от 800 рублей в час, в выходные — от 1100, а прокат горнолыжного или сноубордического комплекта на то же время — от 900.
Где смотреть актуальную информацию: в группе курорта во «ВКонтакте».
«Снежный»
В «Снежном» 7 склонов и 14 трасс длиной до 900 метров. Помимо классических спусков, есть рельефный, «туристический», детский и более экстремальный, предназначенный специально для отработки прыжков. На курорте можно отдохнуть в коттедже или гостинице и посетить сауну.
Как работает сейчас: открыты основной и учебный склоны, а также два бугельных подъемника.
Сколько стоит: ски-пасс в будни для взрослых — от 800 рублей в час, в выходные — от 1200. Прокат горнолыжного или сноубордического комплекта — от 900 рублей в час.
Где смотреть актуальную информацию: веб-камера — здесь, а новости — в группе во «ВKонтакте».
Склон рядом с Мурино
В расположенном недалеко от Мурино «Охта-Парке» открывают до 9 трасс длиной до 390 метров. Курорт может похвастать кресельным подъемником, бассейным комплексом, лесным катком. Но имейте в виду: в выходные и праздники здесь бывает многолюдно.
Как работает сейчас: открыт основной склон
Сколько стоит: ски-пасс в будние дни для взрослых — от 900 рублей в час, в выходные — от 1100. Прокат горнолыжного или сноубордического комплекта — от 900 рублей в будни и от 1300 в выходные.
Где смотреть актуальную информацию: какие трассы работают прямо сейчас — здесь, новости — в группе во «ВКонтакте».
Зимнее катание недалеко от Пушкина
«Туутари-Парк» — довольно популярное место для катания на юге Петербурга. Тут есть пять спусков с перепадами высот от 60 до 80 метров и длиной от 400 до 600 метров. В сезон работают каток, прокат беговых лыж, трасса для ватрушек, кафе. Подъемники — только бугельные.
Как работает сейчас: с этой недели открыты учебный и центральный склоны.
Сколько стоит: цена ски-пасса в будни для взрослых — от 800 рублей в час, в выходные — от 1200. Прокат горнолыжного или сноубордического комплекта — от 700 рублей в час.
Где смотреть актуальную информацию: веб-камеры — здесь, а новости — в группе во «ВКонтакте».
Лыжная трасса рядом с Токсово
Вообще, «Кавголово» — это не горнолыжный курорт, а учебно-тренировочный центр Университета имени Лесгафта: тут тренируются профессиональные спортсмены. Но гостей здесь тоже ждут. Есть отличная лыжная трасса длиной в 5 километров с несколькими технически сложными подъемами и спусками, а также гостиница с тренажерным залом, спа и сауной.
Как работает сейчас: по трассе уже можно кататься.
Сколько стоит: вход на лыжную трассу — 300 рублей.
Где смотреть актуальную информацию: веб-камера — здесь, а новости — в группе во «ВКонтакте».
О том, когда заработают другие курорты в Ленобласти, читайте в материале 47News.