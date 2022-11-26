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    Берите лыжи и доски. Горнолыжный сезон в Ленобласти не стал дожидаться зимы

    Берите лыжи и доски. Горнолыжный сезон в Ленобласти не стал дожидаться зимы

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    Фото: Adobe Stock
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    Горнолыжные курорты Ленобласти один за другим открывали склоны на этой неделе. Снега пока немного, но первые смельчаки уже пробуют трассы. Где можно кататься в эти выходные, сколько это стоит и как узнать о состоянии склонов, не выходя из дома? Пересказываем главное из обзора 47News.

    Фото: Adobe Stock
    1

    Три курорта в Коробицыно

    «Красное озеро»

    Здесь есть кресельный подъемник, 18 горнолыжных трасс, в том числе специальные для слалома, могула, ски-кросса, слоуп-стайла и карвинга. В лесу проложены беговые лыжни. Со склонов сможете увидеть озеро, а если повезет — и северное сияние. Для отдыхающих — кафе, ресторан, баня и спа-центр.

    Как работает сейчас: пока открыт только основной склон (трасса № 4) длиной 850 метров и кресельный подъемник. Имейте в виду, что трасса не очень подходит для новичков: уклон в верхней части составляет 18 градусов. В ближайших планах курорта открыть учебную трассу № 1, но дата пока неизвестна.

    Сколько стоит: ски-пасс в будние дни для взрослых — от 800 рублей в час, в выходные — от 1100. Прокат горнолыжного комплекта в выходные от 900 рублей в час, сноубордического — от 1000.

    Где смотреть актуальную информацию: веб-камеры — здесь, схема работающих трасс — тут, а график работы — по этой ссылке.

    «Золотая долина»

    В «Золотой долине» в снежную погоду открывают до 12 трасс максимальной длиной до 900 метров и перепадом высот до 130. На курорте есть бар, ресторан, пиццерия, бургерная. Специально к сезону у парковки построили новый двухэтажный отель и гостевые домики, скоро появится еще спа-отель.

    Как работает сейчас: пока открыт один склон № 2 — длиной 500 метров. В ближайшую неделю планируют запустить еще учебную трассу.

    Сколько стоит: ски-пасс в будни для взрослых — от 800 рублей в час, в выходные — от 1100, а прокат горнолыжного или сноубордического комплекта на то же время — от 900.

    Где смотреть актуальную информацию: в группе курорта во «ВКонтакте».

    «Снежный»

    В «Снежном» 7 склонов и 14 трасс длиной до 900 метров. Помимо классических спусков, есть рельефный, «туристический», детский и более экстремальный, предназначенный специально для отработки прыжков. На курорте можно отдохнуть в коттедже или гостинице и посетить сауну.

    Как работает сейчас: открыты основной и учебный склоны, а также два бугельных подъемника.

    Сколько стоит: ски-пасс в будни для взрослых — от 800 рублей в час, в выходные — от 1200. Прокат горнолыжного или сноубордического комплекта — от 900 рублей в час.

    Где смотреть актуальную информацию: веб-камера — здесь, а новости — в группе во «ВKонтакте».

    Фото: Adobe Stock
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    2

    Склон рядом с Мурино

    В расположенном недалеко от Мурино «Охта-Парке» открывают до 9 трасс длиной до 390 метров. Курорт может похвастать кресельным подъемником, бассейным комплексом, лесным катком. Но имейте в виду: в выходные и праздники здесь бывает многолюдно.

    Как работает сейчас: открыт основной склон № 2 с кресельным подъемником и учебные № 1 и № 1A c ленточным и бугельным подъемниками.

    Сколько стоит: ски-пасс в будние дни для взрослых — от 900 рублей в час, в выходные — от 1100. Прокат горнолыжного или сноубордического комплекта — от 900 рублей в будни и от 1300 в выходные.

    Где смотреть актуальную информацию: какие трассы работают прямо сейчас — здесь, новости — в группе во «ВКонтакте».

    Фото: Adobe Stock
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    3

    Зимнее катание недалеко от Пушкина

    «Туутари-Парк» — довольно популярное место для катания на юге Петербурга. Тут есть пять спусков с перепадами высот от 60 до 80 метров и длиной от 400 до 600 метров. В сезон работают каток, прокат беговых лыж, трасса для ватрушек, кафе. Подъемники — только бугельные.

    Как работает сейчас: с этой недели открыты учебный и центральный склоны.

    Сколько стоит: цена ски-пасса в будни для взрослых — от 800 рублей в час, в выходные — от 1200. Прокат горнолыжного или сноубордического комплекта — от 700 рублей в час.

    Где смотреть актуальную информацию: веб-камеры — здесь, а новости — в группе во «ВКонтакте».

    Фото: Adobe Stock
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    4

    Лыжная трасса рядом с Токсово

    Вообще, «Кавголово» — это не горнолыжный курорт, а учебно-тренировочный центр Университета имени Лесгафта: тут тренируются профессиональные спортсмены. Но гостей здесь тоже ждут. Есть отличная лыжная трасса длиной в 5 километров с несколькими технически сложными подъемами и спусками, а также гостиница с тренажерным залом, спа и сауной.

    Как работает сейчас: по трассе уже можно кататься.

    Сколько стоит: вход на лыжную трассу — 300 рублей.

    Где смотреть актуальную информацию: веб-камера — здесь, а новости — в группе во «ВКонтакте».

    О том, когда заработают другие курорты в Ленобласти, читайте в материале 47News.

    Фото: Adobe Stock
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