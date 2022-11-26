Берите лыжи и доски. Горнолыжный сезон в Ленобласти не стал дожидаться зимы

«Красное озеро»

Здесь есть кресельный подъемник, 18 горнолыжных трасс, в том числе специальные для слалома, могула, ски-кросса, слоуп-стайла и карвинга. В лесу проложены беговые лыжни. Со склонов сможете увидеть озеро, а если повезет — и северное сияние. Для отдыхающих — кафе, ресторан, баня и спа-центр.



Как работает сейчас: пока открыт только основной склон (трасса № 4 ) длиной 850 метров и кресельный подъемник. Имейте в виду, что трасса не очень подходит для новичков: уклон в верхней части составляет 18 градусов. В ближайших планах курорта открыть учебную трассу № 1 , но дата пока неизвестна.



Сколько стоит: ски-пасс в будние дни для взрослых — от 800 рублей в час, в выходные — от 1100. Прокат горнолыжного комплекта в выходные от 900 рублей в час, сноубордического — от 1000.



Где смотреть актуальную информацию: веб-камеры — здесь, схема работающих трасс — тут, а график работы — по этой ссылке.



«Золотая долина»

В «Золотой долине» в снежную погоду открывают до 12 трасс максимальной длиной до 900 метров и перепадом высот до 130. На курорте есть бар, ресторан, пиццерия, бургерная. Специально к сезону у парковки построили новый двухэтажный отель и гостевые домики, скоро появится еще спа-отель.



Как работает сейчас: пока открыт один склон № 2 — длиной 500 метров. В ближайшую неделю планируют запустить еще учебную трассу.



Сколько стоит: ски-пасс в будни для взрослых — от 800 рублей в час, в выходные — от 1100, а прокат горнолыжного или сноубордического комплекта на то же время — от 900.



Где смотреть актуальную информацию: в группе курорта во «ВКонтакте».



«Снежный»

В «Снежном» 7 склонов и 14 трасс длиной до 900 метров. Помимо классических спусков, есть рельефный, «туристический», детский и более экстремальный, предназначенный специально для отработки прыжков. На курорте можно отдохнуть в коттедже или гостинице и посетить сауну.



Как работает сейчас: открыты основной и учебный склоны, а также два бугельных подъемника.



Сколько стоит: ски-пасс в будни для взрослых — от 800 рублей в час, в выходные — от 1200. Прокат горнолыжного или сноубордического комплекта — от 900 рублей в час.



Где смотреть актуальную информацию: веб-камера — здесь, а новости — в группе во «ВKонтакте».