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    Кино

    Актера из «Игры в кальмара» обвинили в сексуальных домогательствах. Ни за что не догадаетесь, кого именно

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    Корейскому актеру О Ён Су, запомнившемуся ролью слабенького дедушки — и одновременно тайного организатора самой смертельной «Игры в кальмара» — официально предъявили обвинения в сексуальных домогательствах — сообщило 25 ноября корейское агенство Yonhap.

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    78-летний актер отрицает свою вину. Речь идет о событиях 2017 года, когда он, по мнению прокуратуры, «ненадлежащим образом прикасался к женщине». В 2021-м году предполагаемая жертва подала жалобу в полицию, в апреле дело было закрыто без предъявления обвинений, однако, возобновлено вновь — без задержания.

    За роль дедушки О Ён Су был удостоен награды «Золотой глобус» как лучший исполнитель роли второго плана.

    Сериал «Игра в кальмара», выходивший на Netflix, официально продлен на второй сезон, он выйдет не раньше конца 2023 года.

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