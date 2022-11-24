От «Пирожковой» на Московском до «Босоногой чайки»: кто стал победителями проекта «(От)личный Петербург» в 2022 году

«Фонтанка» и Комитет по туризму Санкт-Петербурга наградили в четверг победителей второго сезона проекта «(От)личный Петербург». Они собрали больше всего симпатий в читательском голосовании.

Всего за номинантов проголосовало более 40 тыс. человек, а сайт проекта посетили более полумиллиона читателей. И наконец, на церемонии 24 ноября были объявлены победители по 10 номинациям:

