От «Пирожковой» на Московском до «Босоногой чайки»: кто стал победителями проекта «(От)личный Петербург» в 2022 году

«Фонтанка» и Комитет по туризму Санкт-Петербурга наградили в четверг победителей второго сезона проекта «(От)личный Петербург». Они собрали больше всего симпатий в читательском голосовании.
Всего за номинантов проголосовало более 40 тыс. человек, а сайт проекта посетили более полумиллиона читателей. И наконец, на церемонии 24 ноября были объявлены победители по 10 номинациям:
- «Вечные места» — «Пирожковая» на Московском проспекте;
- «Винтажные магазины и крафтовые мастерские» — мастерская «Босоногая чайка»;
- «Гастрономические приключения» — ресторан Birch;
- «Дизайнерские отели» — «Гельвеция»;
- «Новые и секретные коллекции» — Музей железных дорог России;
- «Общественные пространства» — «Севкабель Порт»;
- «Петербургские бани» — «БОР 812»;
- «Петербург в кадре» — эпизод из фильма «Брат» Алексея Балабанова;
- «Семейный Петербург» — парк аттракционов «Диво-остров»;
- «Экскурсоводы и экскурсионные бюро» — проект «Открытый город».
С середины августа, когда запустили второй сезон проекта «(От)личный Петербург», читатели голосовали за лучшие туристические места в городе, лучших экскурсоводов и другие номинации. А «Фонтанка» все это время рассказывала интересные истории из прошлого и настоящего Санкт-Петербурга, предлагала новые маршруты: для романтических свиданий, для любителей фауны, для сладкоежек, для интересующихся историей быта дореволюционного города, в частности газового освещения, и другие. В общем открывала город с новой стороны даже тем, кто его хорошо знает.
Победителей всего 10, но и остальные туристические локации, заведения и организации, несомненно, заслуживают внимания тех, кто хочет составить нетривиальный маршрут по городу. А подробнее о том, кто вручал награды победителям, что говорили участники церемонии награждения со сцены и что еще мы можем рассказать о Петербурге, вы сможете прочитать в ближайшие дни на «Фонтанке».