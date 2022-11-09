Мороженое с чесноком и торт в виде бургера. Где в Петербурге попробовать необычные десерты

Приход ноября — отличный повод скрасить серые будни сладостями. К тому же в нашем городе десерты бывают по-настоящему экстравагантными. Хотите попробовать мороженое с бородинским хлебом или торт в виде горшка с цветами? Проект «(От)Личный Петербург» составил гид для настоящих сладкоежек. Пройдитесь по всем точкам — а мы обещаем никому про это не рассказывать.
Мороженое из анчоусов и чеснока
Кондитерская «Вкусные штучки» на ул. Красного Курсанта, 1 славится эксклюзивным мороженым и шоколадом.
Сладкоежки могут побаловаться шариком сорта «Халва и топленое молоко», «Пекан в кленовом сиропе» или «Фундук Пьемонтский IGP Ланге». А любители экспериментов — набраться смелости для мороженого с томатами и базиликом, бородинским хлебом или черным ферментированным лопухом, красникой и трепангом.
Еще «Вкусные штучки» продают ремесленный шоколад, приготовленный вручную из натуральных ингредиентов. Выбирайте, что вам ближе: нотки нектарина и меда, три вида перца или привкус карамели и яблока.
Те самые пирожные со сливками
Кондитерская «Тройка» работает на Загородном проспекте, 27 с 1978 года — и всё это время готовит десерты с натуральными взбитыми сливками.
Самые известные в меню: торт «Три муравья» из бисквита на меду, сметанного крема, взбитых сливок и кондитерского мака и булочка «Тройка» из заварного теста с кремом из творога, покрытая шоколадной помадкой. Еще здесь можно полакомиться авторскими тортами с разнообразными начинками и классическими пирожными: маффинами, эклерами, «Наполеоном», «Медовиком».
Имейте в виду, что в заведении можно и полноценно пообедать: тут готовят супы, салаты, закуски, горячее, а также пироги и пирожки по старинным русским рецептам. Так что не удивляйтесь, если на кассе придется немного постоять в очереди.
Десерты в стиле «Шоколадной фабрики»
Анна Красовская создает из бисквитов, сахара, шоколада и необычных ингредиентов настоящие произведения искусства. В ее кондитерской можно попробовать торт в виде горшка с фиалками или бургера: вместо котлет и булок съедите ванильный бисквит, карамель, вафли, шоколад, арахисовую пасту и крем-чиз.
В заведении на Академика Павлова, 7 создают и сезонные пирожные, объединенные в тематические коллекции. Летом в заведении можно было встретить сладкую жареную корюшку, Чижика-Пыжика, грифона с Банковского моста. Сейчас — десерты по мотивам фильма «Шоколадная фабрика»: сладкоежкам настоятельно рекомендуем попробовать «Восхитительный сливочный восторг». А еще тыкву с сюрпризом из коллекции «Хэллоуин».
Гигантские молочные коктейли
В кафе Mickey & Monkeys на Гороховой, 27 торгуют самыми настоящими калорийными бомбами. Тут делают овершейки — огромные молочные коктейли, на которые «в несколько этажей» устанавливают разные съедобные украшения.
К примеру, Kiss my lips состоит из стакана с малиновым коктейлем, голландской вафли, мармелада, леденца, чизкейка «Бергамот», сахарной ваты, мороженого «Эскимо» и вишневого мини-пончика. Поверьте, сладкого в овершейке так много, что одной порции может хватить на двоих.
Качественная классика
Это приятное заведение на Жуковского, 41 и Моховой, 46 идеально подходит любителям классики. В «Бизе» вы можете попробовать высокого качества «Наполеон», «Графские развалины», «Анну Павлову» или «Захер».
Но сначала обязательно отведайте сытное блюдо. В меню большой выбор: завтраки, брускетты, салаты, супы, горячее и паста. Кстати, с собой из кафе можно взять не только пирожные, но и хлеб местного производства.
Десерты почти без сахара
Если хотите низкокалорийных сладостей — вам сюда. В сети «Забыли Сахар» есть веганские, сыроедческие и фитнес-десерты. Как несложно догадаться из названия, бренд-шеф кондитер Кирилл Абакшев старается добавлять в них минимальное количество сахара или даже полностью исключать его из рецепта.
Для приготовления пирожного «Манго», к примеру, используют кусочки спелого манго, для «Красного апельсина» — кусочки апельсина, грейпфрута, базилика и фермерской клубники. «Японский персик» состоит из мусса, компоте из персика с листьями свежего тархуна и лимонного крамбла с белым шоколадом. Так что не удивляйтесь, если десерт окажется... кислым.
Настоящее итальянское джелато
В «Венеции», уютном заведении на Невском, 107, продают 18 видов настоящего итальянского мороженого. Можно заказать шарик с лесными ягодами, шоколадом, фисташками, клубникой, облепихой... А еще отведать торты, домашнее печенье, выпить чашечку горячего шоколада и кофе.
Джелатерию открыли в 2007 году. С тех пор ее сооснователь итальянец Франко Касадеи стал известным петербургским ресторатором.
Сладости с добавлением матчи
Главный ингредиент в меню Loveyousomatcha — зеленый чай матча. Его добавляют и в торты, и в пирожные, и в напитки.
Советуем попробовать вупи пай с матча-кремом, глазурью из белого шоколада и соленой жареной фисташкой или мраморный кекс в шоколадной матча-глазури. Но если вы на диете, есть вегетарианский торт без сахара — с бисквитом на рисовом молоке, грушевым пюре и какао, слоями кокосового и матча-крема c мармеладом из манго и маракуйи.
Найти заведение можно на «Василеостровском рынке» и в фуд-холле «Балаган» на Малом проспекте Петроградской стороны, 54–56.
Эклер с сыром дор-блю
Знакомство с Lareve на Аптекарском проспекте, 5 следует начинать с эклеров. В меню шесть видов, и вкус каждого — это отсылка к определенному фрукту или ягоде. Причем у эклеров двойная начинка: внутри и снаружи.
Внутри пирожного может быть заварной крем с натуральной бурбонской ванилью и фруктовым компоте (не компотом! хоть и похоже), крем-чиз и малиновое пюре. А снаружи — всё тот же крем с кусочками фруктов и украшением из лимонного тимьяна.
Другие сладости в этом заведении — по большей части из натуральных ингредиентов. Можно побаловаться пирожным «Гуава-макадамия», «Персик — Игристое вино» или даже «Груша — Дор-Блю» — с прослойкой из настоящего сыра с благородной плесенью.
Пончик с сыром и вялеными томатами
Если вы любитель не пышек, а пончиков — зайдите в сеть Fan of Donuts. Это место славится разнообразием. Тут есть классические донаты без посыпок и начинки, изделия с нежным вкусом мака с черникой или малины со сливочным сыром и даже сладости с добавлением алкоголя.
Любителям экспериментов советуем протестировать на себе что-нибудь сытное — например, пончик с куриным паштетом и клюквой или c сыром, базиликом и вялеными томатами.
Модные булки с начинкой
The Bun открылся в Гостином дворе на углу Невского и Садовой прошлым летом — и уже успел обрести поклонников. В заведении от создателей еврейского стрит-фуд-бара Bekitzer готовят баны — булки с начинкой. Тут есть линейка специально для сладкоежек: с мороженым, бананом и печеньем орео или с вишневым кремом с шоколадно-ореховой пастой.
Сейчас в The Bun готовят и другие десерты: например, банановый кекс с миндальной галетой. Но для начала советуем подкрепиться чем-то посерьезнее: помимо булочек в кафе большой выбор полезных боулов.