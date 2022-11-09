Мороженое с чесноком и торт в виде бургера. Где в Петербурге попробовать необычные десерты

Кондитерская «Тройка» работает на Загородном проспекте, 27 с 1978 года — и всё это время готовит десерты с натуральными взбитыми сливками.

Самые известные в меню: торт «Три муравья» из бисквита на меду, сметанного крема, взбитых сливок и кондитерского мака и булочка «Тройка» из заварного теста с кремом из творога, покрытая шоколадной помадкой. Еще здесь можно полакомиться авторскими тортами с разнообразными начинками и классическими пирожными: маффинами, эклерами, «Наполеоном», «Медовиком».

Имейте в виду, что в заведении можно и полноценно пообедать: тут готовят супы, салаты, закуски, горячее, а также пироги и пирожки по старинным русским рецептам. Так что не удивляйтесь, если на кассе придется немного постоять в очереди.