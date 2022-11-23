Немецкий позор, привет из «Зенита» и радуга под запретом. Как прошел четвертый день ЧМ-2022 в Катаре

На чемпионате мира по футболу в Катаре завершается четвертый день. Отдел спорта «Фонтанки» — о самых интересных событиях.

Вторая сенсация

В среду 23 ноября еще один из фаворитов турнира неожиданно потерпел поражение. И вновь ничто не предвещало. Сборная Германии в матче с Японией забила первой. На 33 минуте с пенальти отличился Илкай Гюндоган. Но в промежутке с 75 по 83 минуту японцы сначала сравняли, а потом вышли вперед: забили сначала Рицу Доан, а затем Такума Асано. По иронии судьбы оба выступают в Бундеслиге. Игра так и завершилась поражением Германии 1:2. Позже появилась статистика, что Япония выиграла, контролируя мяч лишь 26,2 процента времени — это второй результат в истории чемпионатов мира для победителя.



«Мы слишком упростили задачу Японии. Второй гол, в частности, не должен был случиться, мы на чемпионате мира. Нойер несколько раз спас нас. У нас были невероятные моменты в атаке, но мы не забили второй гол. С нами этого не должно случаться», — говорил после игры полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган.

Зенитовский след

Хорватские СМИ написали перед игрой своей сборной против Марокко, что депутаты местного парламента взяли двухчасовой перерыв, чтобы посмотреть матч национальной команды. Некоторые из них пришли на заседание в экипировке сборной и принесли шарфы сборной. Увы, но игра получилась не особо зрелищной и закончилась со счетом 0:0. К слову, лучшим игроком матча стал защитник «Зенита» Деян Ловрен.



Бельгия c бывшим зенитовцем Акселем Витселем не без нервов обыграла Канаду, которая пробилась на чемпионат мира впервые за 36 лет. Уже на 10-й минуте в ворота бельгийцев назначили пенальти за игру рукой в штрафной, но вратарь Тибо Куртуа отбил удар с 11-метровой отметки. На 44-й минуте забил Миши Батшуайи-Атунга и, как оказалось, принес победу Бельгии со счетом 1:0. Зато Испания спокойно разобралась с Коста-Рикой, выиграв 7:0. Забили Дани Ольмо, Марко Асенсио, дважды Ферран Торрес, Гави, Карлос Солер и Альваро Мората.



Охота на радугу продолжается

Маниакальное преследование радужных символов в поддержку ЛГБТ продолжает генерировать новости ЧМ-2022. Новым пострадавшим оказался бразильский журналист Виктор Перейра. Он шел со стадиона «Лусаил» после матча Аргентина — Саудовская Аравия (1:2), укутавшись в флаг родного штата Пернамбуку, на котором изображены радуга, красный крест и звезда.



На это обратил внимание неизвестный мужчина в традиционном для Катара белом одеянии. Он схватил флаг, бросил его на землю и начал топать.



«Тогда я взял свой телефон, чтобы записать видео, но он выхватил его у меня из рук и сказал, что вернет, только если я удалю видео. Затем прибыл полицейский и попытался вмешаться. Он выхватил телефон у другого парня и приказал мне удалить видео», — рассказал журналист.

Перейре пришлось подчиниться.

Из-за запретов все сильнее разгорается скандал и внутри футбольного сообщества. Сборная Германии ответила на запрет капитанской повязки One Love в поддержку ЛГБТ акцией перед игрой с Японией: немецкие футболисты закрыли руками рты.



Фото: Friedemann Vogel/ EPA/ТАСС Поделиться Поделиться





«Нашей капитанской повязкой мы хотели показать пример ценностей, которыми мы живем в сборной: разнообразие и взаимное уважение. Будьте громкими вместе с другими народами. Речь идет не о политическом посыле: права человека не подлежат обсуждению. Это само собой разумеется. К сожалению, это все еще не так. Вот почему это сообщение так важно для нас. Запретить нам использовать нашу капитанскую повязку — все равно, что закрыть нам рот», — заявили в Федерации футбола Германии.

А в датском футбольном союзе даже пригрозили выйти из ФИФА из-за запрета на повязку.



Ранний подъем

А на этом видео на одной из площадей Мельбурна радуются болельщики Австралии голу в ворота Франции. И все бы ничего, но из-за разницы во времени игру в Австралии показывали в шесть утра.



Детская радость

В соцсетях стал вирусным ряд видеороликов из мексиканских школ, где для детей организовали просмотр матча национальной команды против Польши. Игра закончилась со счетом 0:0, но принесла мексиканским детям огромное количество эмоции, благодаря вратарю Гильермо Очоа, который отразил удар с пенальти от Роберта Левандовского.



Главный вопрос дня

На что рассчитывал болельщик сборной Англии, придя на матч в кольчуге и с мечами?



24-го ноября на Чемпионате Мира 13:00 Швейцария — Камерун

16:00 Уругвай — Южная Корея

19:00 Португалия — Гана

22:00 Бразилия — Сербия

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

