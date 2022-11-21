«Подводный гангстер» Лось смог выбить себе 3 года свободы в суде Петербурга

Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Геннадия Лося, признанного виновным в разбое, подделке документов и убийстве. В прошлом году дело Лося было отправлено на новое рассмотрение, в первый раз он получил 13 лет строгого режима. Как сообщает 21 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга, на этот раз Фемида была более благосклонной. Подсудимый получил 10 лет в ИК строгого режима.
Напомним, что при апелляционном рассмотрении дела Лось заявлял, что он патриот и был одурачен. У следствия реальной информации о нем не было, все было взято из публикаций в СМИ и показаний соучастников. Лось доказывал, что все время он работал на контрразведку. В итоге подсудимый отказался от досудебного соглашения, дело было отправлено на новый круг.
По материалам дела, летом 1997 года Лось с подельниками Пятовым, Султановым и Белоусовым напали на инкассатора на Нарвском проспекте. Из трех ТТ они расстреляли жертву и автомобиль, не дав водителю и второму инкассатору прийти на помощь пострадавшему, который от полученных ранений позднее скончался. В нулевых Лось купил поддельный паспорт на имя Дениса Давыдова и стал законопослушным предпринимателем в Краснодаре.