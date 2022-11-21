«Подводный гангстер» Лось смог выбить себе 3 года свободы в суде Петербурга

Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Геннадия Лося, признанного виновным в разбое, подделке документов и убийстве. В прошлом году дело Лося было отправлено на новое рассмотрение, в первый раз он получил 13 лет строгого режима. Как сообщает 21 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга, на этот раз Фемида была более благосклонной. Подсудимый получил 10 лет в ИК строгого режима.



Напомним, что при апелляционном рассмотрении дела Лось заявлял, что он патриот и был одурачен. У следствия реальной информации о нем не было, все было взято из публикаций в СМИ и показаний соучастников. Лось доказывал, что все время он работал на контрразведку. В итоге подсудимый отказался от досудебного соглашения, дело было отправлено на новый круг.

