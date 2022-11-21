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    Люксовый кроссовер за 8 млн руб. угнали в Петербурге за 5 минут, «Перехват» не помог

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    Петербургская полиция расследует угон дорогого автомобиля. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, «Фонтанке» стали известны некоторые подробности.

    Минувшим вечером, в 20:52, в полицию Выборгского района Петербурга обратился с заявлением 43-летний исполнительный директор коммерческой компании. Он рассказал, что на Большом Сампсониевском проспекте, 4, у него похитили Genesis GV80. Хозяин отсутствовал 5 минут — с 20:40 до 20:45. Ключ угонщику не понадобился.

    Был введён план «Перехват», однако машину пока не нашли. Ничего не дали и записи видеокамер. Возбуждено уголовное дело о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ).

    Автовладелец оценил ущерб в 8,1 миллиона рублей. Его синий Genesis GV80 (люксовый бренд корейской Hyundai) почти новый — 2021 года выпуска, по каско застрахован, но дополнительными средствами спутниковой сигнализации не оборудован.

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