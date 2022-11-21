Люксовый кроссовер за 8 млн руб. угнали в Петербурге за 5 минут, «Перехват» не помог

Петербургская полиция расследует угон дорогого автомобиля. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, «Фонтанке» стали известны некоторые подробности.



Минувшим вечером, в 20:52, в полицию Выборгского района Петербурга обратился с заявлением 43-летний исполнительный директор коммерческой компании. Он рассказал, что на Большом Сампсониевском проспекте, 4, у него похитили Genesis GV80. Хозяин отсутствовал 5 минут — с 20:40 до 20:45. Ключ угонщику не понадобился.



Был введён план «Перехват», однако машину пока не нашли. Ничего не дали и записи видеокамер. Возбуждено уголовное дело о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ).

