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    В Новосибирске отменили детский спектакль с усатой принцессой

    1919
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    Новосибирский «Первый театр» отменил спектакль «Принцесса и людоед», который должен был состояться 20 ноября. В объявлении театр утверждает, что причиной стали «технические неполадки».

    Ранее постановку собирались проверять на предмет ЛГБТ-пропаганды. Жители Новосибирска жаловались в региональный Минкульт: их возмутило, что принцессу играет мужчина с усами.

    Режиссёр спектакля Полина Кардымон рассказывала, что 20 ноября постановку должна оценить комиссия из Минкульта. Заменять актеров Кардымон не собиралась: «Мы создавали спектакль о двух лучших друзьях, поэтах Игоре Холине и Генрихе Сапгире, это история о двух друзьях, поэтах, которые играют и выдумывают разных персонажей, поэтому в спектакле есть только клоны этих двух поэтов».

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