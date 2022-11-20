В Новосибирске отменили детский спектакль с усатой принцессой

Новосибирский «Первый театр» отменил спектакль «Принцесса и людоед», который должен был состояться 20 ноября. В объявлении театр утверждает, что причиной стали «технические неполадки».
Ранее постановку собирались проверять на предмет ЛГБТ-пропаганды. Жители Новосибирска жаловались в региональный Минкульт: их возмутило, что принцессу играет мужчина с усами.
Режиссёр спектакля Полина Кардымон рассказывала, что 20 ноября постановку должна оценить комиссия из Минкульта. Заменять актеров Кардымон не собиралась: «Мы создавали спектакль о двух лучших друзьях, поэтах Игоре Холине и Генрихе Сапгире, это история о двух друзьях, поэтах, которые играют и выдумывают разных персонажей, поэтому в спектакле есть только клоны этих двух поэтов».