Усатая принцесса в спектакле возмутила жителей Новосибирска. Его проверят на пропаганду ЛГБТ

Детский спектакль «Принцесса и Людоед» в «Первом театре» Новосибирска возмутил зрителей. В минкульт региона посыпались жалобы, связанные с тем, что принцессу в постановке играет мужчина с усами. Об этом 13 ноября сообщает NGS.RU.



Режиссёр Полина Кардымон рассказала, что «доносы» начали писать буквально после первых показов. Сейчас в ведомстве якобы собирают этическую комиссию — специалисты будут решать, есть ли в действе «пропаганда ЛГБТ».

