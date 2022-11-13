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    Усатая принцесса в спектакле возмутила жителей Новосибирска. Его проверят на пропаганду ЛГБТ

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    Детский спектакль «Принцесса и Людоед» в «Первом театре» Новосибирска возмутил зрителей. В минкульт региона посыпались жалобы, связанные с тем, что принцессу в постановке играет мужчина с усами. Об этом 13 ноября сообщает NGS.RU.

    Режиссёр Полина Кардымон рассказала, что «доносы» начали писать буквально после первых показов. Сейчас в ведомстве якобы собирают этическую комиссию — специалисты будут решать, есть ли в действе «пропаганда ЛГБТ».

    Премьера спектакля «Принцесса и Людоед» состоялась в Новосибирске в конце октября. В нём играют четыре актёра — два главных и их клоны, которые исполняют всевозможных персонажей.

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