Режиссёр спектакля с усатой принцессой не собирается менять концепцию пьесы

Режиссёр спектакля «Принцесса и людоед» в Новосибирском театре Полина Кардымон не намерена менять концепцию пьесы после жалоб на постановку из-за «усатой принцессы». Об этом она рассказала 13 ноября «Газете.Ru».



По словам собеседницы издания, в спектакле нет ни одной актрисы, потому что таков его замысел. Приглашать женщину на роль принцессы она не собирается.



«Мы создавали спектакль о двух лучших друзьях, поэтах Игоре Холине и Генрихе Сапгире, это история о двух друзьях, поэтах, которые играют и выдумывают разных персонажей, поэтому в спектакле есть только клоны этих двух поэтов», — рассказала она.

