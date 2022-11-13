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    Режиссёр спектакля с усатой принцессой не собирается менять концепцию пьесы

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    Режиссёр спектакля «Принцесса и людоед» в Новосибирском театре Полина Кардымон не намерена менять концепцию пьесы после жалоб на постановку из-за «усатой принцессы». Об этом она рассказала 13 ноября «Газете.Ru».

    По словам собеседницы издания, в спектакле нет ни одной актрисы, потому что таков его замысел. Приглашать женщину на роль принцессы она не собирается.

    «Мы создавали спектакль о двух лучших друзьях, поэтах Игоре Холине и Генрихе Сапгире, это история о двух друзьях, поэтах, которые играют и выдумывают разных персонажей, поэтому в спектакле есть только клоны этих двух поэтов», — рассказала она.

    По словам Кардымон, спектакль не собираются убирать из репертуара, тем не менее 20 ноября его оценит комиссия из Минкульта. Она и решит, что с ним будет дальше.

    «Фонтанка» со ссылкой на NGS писала, что детский спектакль «Принцесса и Людоед» в «Первом театре» Новосибирска возмутил зрителей. В минкульт региона посыпались жалобы, связанные с тем, что принцессу в постановке играет мужчина с усами. В спектакле играют четыре актёра — два главных и их клоны, которые исполняют всевозможных персонажей.

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