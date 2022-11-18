Крымской королеве красоты не дали стать россиянкой. Ее наказывали за украинскую песню

Победительница конкурса «Миссис королева красоты — Крым» Ольга Валеева не смогла получить российский паспорт. МВД смутила ее биография, которая совсем недавно пополнилась административным наказанием.
Как сообщили 18 ноября в ведомстве, министерство отклонило заявление о приеме в гражданство 34-летней гражданки Украины, которую ранее суд признал виновной в дискредитации ВС РФ и публичном демонстрировании запрещенной символики.
РИА Новости отмечает, что речь идет именно о Валеевой. За российским паспортом она обратилась в августе.
Валееву и ее подругу осудили в начале октября за исполнение песни «Червона калина», которую называют гимном запрещенного в России полка «Азов»*. Видеозапись боевого гимна экстремистской организации в интернете Центр «Э» нашёл с подачи общественной палаты региона. Валеева получила штраф, а ее подругу арестовали на 10 суток.
* Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.