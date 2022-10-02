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    Крымской королевой красоты заинтересовалась полиция после видео с песней на украинском

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    Победительница конкурса красоты в Крыму Ольга Валеева вместе с подругой спела песню «Червона калина», которую называют гимном запрещенного в России полка «Азов». Ей заинтересовалась полиция.

    Ролик с исполнением песни был опубликован в сети, на него обратили внимание в Общественной палате региона. 2 октября отреагировало и управление МВД, пообещав провести проверку.

    Валеева же утвержадет, что о какой-либо либо ассоциации песни с азовцами ей известно не было.

    Титул королевы красоты Валеева получила на конкурсе в Севастополе весной 2022 года.

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