    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 5

    2 м/с, с-в

    749мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd57.57eur54.39
    Идеальный шторм демографиииПремия ФонтанкиКонтракт на вагоны метроПрисоединение территорийМобилизация в ПетербургеОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    За песню на украинском крымскую королеву красоты осудили по двум статьям

    8400
    11 комментариев

    Незнание не освободило от ответственности победительницу конкурса «Миссис королева красоты — Крым» Ольгу Валееву, исполнившую с подругой песню «Червона калина», которую называют гимном запрещенного в России полка «Азов»*. Женщин наказали рублём и арестом.

    Как сообщили в пресс-службе крымской полиции 3 октября, исполнительницам, 33 и 35 лет, вменили статьи о дискредитации российской армии (20.3.3 КоАП РФ) и пропаганду запрещённой символики (20.3 КоАП РФ). Обе уже успели принести извинения. Валеева в своих соцсетях рассказала, что «знать не знала» о значении песни на родном ей языке, которую пела без «всяких смыслов, подсмыслов и символов».

    Видеозапись боевого гимна экстремистской организации в интернете Центр «Э» нашёл с подачи общественной палаты региона. Валееву с подругой задерживали при содействии сотрудников УМВД по Симферополю и регионального ФСБ, говорится в релизе полиции.

    Судя по картотеке Железнодорожного районного суда Симферополя, суд рассматривал дела в отношении Валеевой и Удовенко вечером 3 октября.

    «Суд признал гражданок виновными в совершении административных правонарушений. В отношении одной из них назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, в отношении второй — административного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — уточнили в полиции.

    * террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

    По теме

    ЛАЙК13
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ19
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close