За песню на украинском крымскую королеву красоты осудили по двум статьям

Как сообщили в пресс-службе крымской полиции 3 октября, исполнительницам, 33 и 35 лет, вменили статьи о дискредитации российской армии (20.3.3 КоАП РФ) и пропаганду запрещённой символики (20.3 КоАП РФ). Обе уже успели принести извинения. Валеева в своих соцсетях рассказала, что «знать не знала» о значении песни на родном ей языке, которую пела без «всяких смыслов, подсмыслов и символов».

Незнание не освободило от ответственности победительницу конкурса «Миссис королева красоты — Крым» Ольгу Валееву, исполнившую с подругой песню «Червона калина», которую называют гимном запрещенного в России полка «Азов»*. Женщин наказали рублём и арестом.

Видеозапись боевого гимна экстремистской организации в интернете Центр «Э» нашёл с подачи общественной палаты региона. Валееву с подругой задерживали при содействии сотрудников УМВД по Симферополю и регионального ФСБ, говорится в релизе полиции.

Судя по картотеке Железнодорожного районного суда Симферополя, суд рассматривал дела в отношении Валеевой и Удовенко вечером 3 октября.

«Суд признал гражданок виновными в совершении административных правонарушений. В отношении одной из них назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, в отношении второй — административного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — уточнили в полиции.