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    Супермена с Украины задержали таможенники на границе с Россией. Его суперсила содержалась в сотне ампул

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    Псковские таможенники нашли тайник в автомобиле, который пересекал границу с Латвией. А в нем мужскую силу.

    Как сообщает пресс-служба СЗТУ 18 ноября, машину остановили на посту Бурачки. Водитель — гражданин Украины — заявил во время проверки, что никаких товаров, запрещенных к ввозу или вывозу, у него нет. Но что-то екнуло у сотрудников таможни. С помощью инспекционно-досмотрового комплекса они нашли пространство под обшивкой крышки багажника. А в нем 109 ампул с тестостероном.

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    Мужчина пытался апеллировать к тому, что препараты он приобрел через интернет для личного пользования. Но предъявить рецепт врача на них не смог. При этом он знал, что без документов перевозить ампулы нельзя, поэтому и сделал тайник.

    «Экспертиза показала, что в изъятых ампулах содержится тестостерон и другие сильнодействующие вещества общей массой 805 граммов», — сообщает СЗТУ.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Тестостерон используется для взрослых мужчин для регулирования либидо, костной и мышечной массы, количества волос на лице и теле. От него зависит производство клеток крови и спермы. Также он влияет на плотность костей — препаратами на его основе иногда лечат мужской остеопороз.

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