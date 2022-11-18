Супермена с Украины задержали таможенники на границе с Россией. Его суперсила содержалась в сотне ампул

Псковские таможенники нашли тайник в автомобиле, который пересекал границу с Латвией. А в нем мужскую силу.
Как сообщает пресс-служба СЗТУ 18 ноября, машину остановили на посту Бурачки. Водитель — гражданин Украины — заявил во время проверки, что никаких товаров, запрещенных к ввозу или вывозу, у него нет. Но что-то екнуло у сотрудников таможни. С помощью инспекционно-досмотрового комплекса они нашли пространство под обшивкой крышки багажника. А в нем 109 ампул с тестостероном.
Мужчина пытался апеллировать к тому, что препараты он приобрел через интернет для личного пользования. Но предъявить рецепт врача на них не смог. При этом он знал, что без документов перевозить ампулы нельзя, поэтому и сделал тайник.
«Экспертиза показала, что в изъятых ампулах содержится тестостерон и другие сильнодействующие вещества общей массой 805 граммов», — сообщает СЗТУ.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.