Супермена с Украины задержали таможенники на границе с Россией. Его суперсила содержалась в сотне ампул

Псковские таможенники нашли тайник в автомобиле, который пересекал границу с Латвией. А в нем мужскую силу.



Как сообщает пресс-служба СЗТУ 18 ноября, машину остановили на посту Бурачки. Водитель — гражданин Украины — заявил во время проверки, что никаких товаров, запрещенных к ввозу или вывозу, у него нет. Но что-то екнуло у сотрудников таможни. С помощью инспекционно-досмотрового комплекса они нашли пространство под обшивкой крышки багажника. А в нем 109 ампул с тестостероном.