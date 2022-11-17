Пять человек задержались в СК после «зачистки», которая началась в администрации Василеостровского района

Масштабные обыски, которые накануне провели сотрудники экономической полиции и СК в администрации Василеостровского района, поликлинике и ряде ЧОПов, для пятерых человек закончились в камере.



Двое из них — сотрудники администрации: начальник отдела закупок и сотрудник конкурсной комиссии, стало известно «Фонтанке» 17 ноября. Трое — руководители и учредители охранных предприятий, которым, по версии следствия, с помощью связей с чиновниками удалось получить монополию на охрану учреждения здравоохранения района.

