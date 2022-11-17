    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    761мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.35eur62.67

    Пять человек задержались в СК после «зачистки», которая началась в администрации Василеостровского района

    8938
    обсудить

    Масштабные обыски, которые накануне провели сотрудники экономической полиции и СК в администрации Василеостровского района, поликлинике и ряде ЧОПов, для пятерых человек закончились в камере.

    Двое из них — сотрудники администрации: начальник отдела закупок и сотрудник конкурсной комиссии, стало известно «Фонтанке» 17 ноября. Трое — руководители и учредители охранных предприятий, которым, по версии следствия, с помощью связей с чиновниками удалось получить монополию на охрану учреждения здравоохранения района.

    Все они ждут судов, на которых будут рассматриваться ходатайства об избрании им меры пресечения.

    «Фонтанка» писала, как СК пошел на второй круг «зачистки» в администрации В.О., на этот раз по делу о «мошенничестве» и «превышении должностных полномочий». Одновременно не только в кабинетах сотрудников отдела закупок, но и в офисах охранных компаний и квартирах их владельцев, прошли оперативно-следственные мероприятия.

    Подробнее о деле читайте в тексте «Фонтанки».

    По теме

    ЛАЙК16
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close