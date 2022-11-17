Пять человек задержались в СК после «зачистки», которая началась в администрации Василеостровского района

Масштабные обыски, которые накануне провели сотрудники экономической полиции и СК в администрации Василеостровского района, поликлинике и ряде ЧОПов, для пятерых человек закончились в камере.
Двое из них — сотрудники администрации: начальник отдела закупок и сотрудник конкурсной комиссии, стало известно «Фонтанке» 17 ноября. Трое — руководители и учредители охранных предприятий, которым, по версии следствия, с помощью связей с чиновниками удалось получить монополию на охрану учреждения здравоохранения района.
Все они ждут судов, на которых будут рассматриваться ходатайства об избрании им меры пресечения.
«Фонтанка» писала, как СК пошел на второй круг «зачистки» в администрации В.О., на этот раз по делу о «мошенничестве» и «превышении должностных полномочий». Одновременно не только в кабинетах сотрудников отдела закупок, но и в офисах охранных компаний и квартирах их владельцев, прошли оперативно-следственные мероприятия.
Подробнее о деле читайте в тексте «Фонтанки».