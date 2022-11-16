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    Одновременно с администрацией на Васильевском обыскивают квартиры, офисы бизнесменов плюс поликлинику

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    «Фонтанка» узнала, как развиваются события по новому уголовному делу о превышении полномочий в администрации Василеостровского района. Силовики обыскивают жилища, офисы предпринимателей, связанных с охранной деятельностью, и задели даже управленцев поликлиники.

    В то же время, когда оперативники экономической полиции и Следственного комитета заглянули в отдел закупок администрации Василеостровского района к обеду, 16 ноября, о чем мы только что сообщили, их коллеги, а также сотрудники районного управления экономической безопасности пришли в несколько квартир руководителей и охранных предприятий, осуществляющих услуги на объектах районного здравоохранения.

    По информации «Фонтанки», неприятности случились в нескольких охранных компаниях. Это фирмы с необычными для такого бизнеса названиями — «Рейдер», «Рейдер-КСБ» и «Люция». Так что обыски идут в их офисах на улицах Железноводской и Наличной. Заодно, как мы уже сказали, в квартирах их руководителей.

    Кроме того, по нашим данным, обыск начался даже в Городской поликлинике №3 на той же Железноводской улице. Тут оперативники посетили кабинет работника, отвечающего за закупки.

    «Фонтанка» продолжает искать интригу в поступающей нам информации.

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