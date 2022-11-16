Одновременно с администрацией на Васильевском обыскивают квартиры, офисы бизнесменов плюс поликлинику

«Фонтанка» узнала, как развиваются события по новому уголовному делу о превышении полномочий в администрации Василеостровского района. Силовики обыскивают жилища, офисы предпринимателей, связанных с охранной деятельностью, и задели даже управленцев поликлиники.



В то же время, когда оперативники экономической полиции и Следственного комитета заглянули в отдел закупок администрации Василеостровского района к обеду, 16 ноября, о чем мы только что сообщили, их коллеги, а также сотрудники районного управления экономической безопасности пришли в несколько квартир руководителей и охранных предприятий, осуществляющих услуги на объектах районного здравоохранения.

