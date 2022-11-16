Российских школьников хотят одеть в одинаковую форму

Минпросвещения собирается ввести в российских школах единую форму, законопроект уже внесен в Госдуму. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на Сергея Кравцова.



В ходе правительственного часа в Госдуме Кравцов рассказал о намеченных реформах.

«Первое — это дополнительное обеспечение статуса русского языка как государственного языка России; второе — введение единой школьной формы; третье — передача школ на региональный уровень с целью централизации управленческих механизмов и для повышения эффективности управления системой образования», — перечислил министр просвещения.