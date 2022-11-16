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    Российских школьников хотят одеть в одинаковую форму

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    Минпросвещения собирается ввести в российских школах единую форму, законопроект уже внесен в Госдуму. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на Сергея Кравцова.

    В ходе правительственного часа в Госдуме Кравцов рассказал о намеченных реформах.

    «Первое — это дополнительное обеспечение статуса русского языка как государственного языка России; второе — введение единой школьной формы; третье — передача школ на региональный уровень с целью централизации управленческих механизмов и для повышения эффективности управления системой образования», — перечислил министр просвещения.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду на то, что школы передадут регионам до конца 2022 года. Это должно повысить эффективность управления системой образования. Что до школьной формы, то сейчас внешний облик учащихся регламентируется местными властями. Вопрос о единой форме начал обсуждаться в 2012 году, когда девочку в хиджабе перестали пускать на занятия в Ставрополье. Верховный суд тогда отказал адвокатам, добившимся снятия регионального запрета на ношение хиджаба в школах.

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