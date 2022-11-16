Семь богатырей против радуги. После акта гомофобии в Сан-Галли задержана толпа подростков

Семь подростков задержали после акта гомофобии в саду Сан-Галли. В петербургском саду Сан-Галли снова неспокойно: там искали следы побоища, а нашли юных хулиганов, по-своему отстаивающих традиционные ценности. Об этом стало известно «Фонтанке» 16 ноября.

Сообщение о драке в Сан-Галли поступило в экстренные службы незадолго до девяти часов вечера 14 ноября. На Лиговский проспект выехала полиция, туда же выдвинулся наряд вневедомственной охраны, на поиск нарушителей ориентировали ГИБДД.



Ни дерущихся, ни павших на месте не оказалось, но без задержаний не обошлось. Патрульные догнали юную компанию метрах в трёхстах от сада. В отдел увезли семерых подростков 15 — 17 лет.

