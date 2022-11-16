Семь богатырей против радуги. После акта гомофобии в Сан-Галли задержана толпа подростков

Семь подростков задержали после акта гомофобии в саду Сан-Галли. В петербургском саду Сан-Галли снова неспокойно: там искали следы побоища, а нашли юных хулиганов, по-своему отстаивающих традиционные ценности. Об этом стало известно «Фонтанке» 16 ноября.
Сообщение о драке в Сан-Галли поступило в экстренные службы незадолго до девяти часов вечера 14 ноября. На Лиговский проспект выехала полиция, туда же выдвинулся наряд вневедомственной охраны, на поиск нарушителей ориентировали ГИБДД.
Ни дерущихся, ни павших на месте не оказалось, но без задержаний не обошлось. Патрульные догнали юную компанию метрах в трёхстах от сада. В отдел увезли семерых подростков 15 — 17 лет.
По данным полиции, ученик техникума из Купчино, первокурсник академии из Невского района, девятиклассники из центра города и с Васильевского острова и восьмиклассник из спецшколы не нашли общего языка с двумя прохожими в Сан-Галли, которые не вписались в их представление о мужественности. Дискуссия об ориентации, судя по всему, закончилась бескровно — те, что были в меньшинстве, сбежали.
У 17-летнего студента техникума изъяли аэрозольный «Пионер» с двумя магазинами, пару сигнальных патронов и гильзу. 16-летний девятиклассник лишился разделочного ножа и телескопической дубинки.
Четверо старших получили протоколы о мелком хулиганстве. 15-летних привлекать к административной ответственности не стали в силу возраста. Вся компания знакома полицейским — они стоят на учёте по своим районам.
Подростков вернули родителям, одного предстоит забирать из центра временного содержания для несовершеннолетних.
Сад Сан-Галли как место нападения попадал в новостные ленты в феврале и несколько раз в мае. После Центр «Э» подпортил начало летних каникул группе юных скинхедов.