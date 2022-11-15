Десять разгневанных женщин. В Петербурге «штурмуют» штаб и прокуратуру ЗВО

Петербуржцы и гости города второй день наблюдают на Невском проспекте и Дворцовой площади непривычную с ковидных времен картину: одиночный пикет и собравшуюся вокруг него группу поддержки. Более десятка женщин пытаются взять приступом штаб Западного военного округа. Накануне, 14 ноября, измором удалось взять военную прокуратуру округа. Корреспондент «Фонтанки» поговорила с этими женщинами.



«Срочники на Белгородской границе получают ранения и погибают!!! Лабутин (военный прокурор ЗВО. — Прим. ред.) — проведи расследование» — гласил плакат. Держала его женщина в медицинской маске — Наталья Греп вместе со своей сестрой Викторией Санниковой приехала из Томска, потому что, говорит она, её племянника Артёма Усманова отправляют на фронт.



«Мой племянник находится на границе с Украиной — в Белгородской области, под обстрелами. Его призвали в июне 2022 года, он срочник. До середины сентября он служил в Подмосковье, и всё, чем они занимались, — мели плац и маршировали, никакой подготовки у них не было. Но фактически он находится в зоне военных действий», — рассказала она корреспонденту «Фонтанки».



Несмотря на острый текст плаката и видимое нарушение общественного порядка (любые публичные мероприятия всё ещё запрещены антиковидным постановлением № 121 , хоть сам ковид официально и кончился. — Прим. ред.), полиция не вмешивалась — лишь наблюдала из припаркованного автомобиля. Прохожие возле пикета не задерживались, разве что поинтересоваться, не является ли действо провокацией. «Сколько вам заплатили?» — бросил через плечо один мужчина.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По словам Натальи Греп, родственники сочли выход с плакатом к зданию военной прокуратуры ЗВО более эффективным способом заявить о себе, нежели письменное обращение. До этого семья обращалась в Министерство обороны и прокуратуру. «Писали электронные письма, заказные письма. Везде получали только отписки», — пояснила она.

Кроме Виктории и Натальи, здание военной прокуратуры ЗВО (в одном с ними здании также находится окружное военное следственное управление) осаждали еще около десятка женщин лет 40–50. По их словам, все они приехали из разных регионов России, чтобы искать справедливости у командования Западного военного округа. Утром 14 ноября они пытались попасть на прием в здание штаба на Дворцовой площади, но, утверждают они, там согласились принять заявления лишь в письменном виде. По информации «Фонтанки», командование ЗВО после некоторых раздумий было готово принять женщин, но для этого просительницам нужно было сдать мобильные телефоны — это правило действует для каждого входящего в штаб. Женщины отказались выполнять это условие, поэтому встречи не состоялось.



Тогда активистки решили перебросить силы к военной прокуратуре. Тактика осады возымела успех — около 17:00 их начали пропускать на прием к заместителю военного прокурора.

А что, я одна, что мне говорить вообще? — беспокоилась одна из женщин по имени Татьяна.

Я, когда к нему зайду, попрошу, тебя пригласят, я надеюсь. У нас один вопрос, — успокаивала её Виктория Санникова.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Те, кто остался ждать на крыльце, поделились с «Фонтанкой» своими историями. Зинаида Курбатова из Воронежа рассказала, что её сын был призван в первый день мобилизации, но уже 5 октября родные получили известие о его гибели. Попасть в военную прокуратуру ЗВО она стремится не чтобы разобраться в личной ситуации, а «сдвинуть в сторону порядка действия армии». «Я буду требовать расследования незаконных отправок мобилизованных без подготовки на передовую», — рассказала она.

Другая женщина сообщила, что приехала из Нягани. Её сын был мобилизован и сейчас находится в Миллерово Ростовской области. «Но сегодня-завтра ждут [отправки на фронт]. Я здесь, чтобы вытащить его оттуда, он больной», — сообщила она, но свое имя и имя сына не назвала.



Несколько подательниц петиций отказались общаться с корреспондентом «Фонтанки», сославшись на то, что уже давали интервью или же хотят говорить только с военным прокурором. Но некоторые признались, что приехали в Петербург без конкретных кейсов — в качестве моральной поддержки.



«У меня трое детей, и я понимаю, что будет новая волна [мобилизации] (власти неоднократно отрицали, что будет допнабор по мобилизации. — Прим. ред.)», — пояснила цель визита Елена Овсиенко из Черепаново. По её словам, как активистка она получает обращения от матерей и жён военнослужащих Новосибирской области.

Единственная местная заявительница — жительница Мурино Валентина Белякова сообщила, что проходила мимо, но узнав, чего добивается толпа, решила присоединиться. «Мой сын Милан Младенович был призван на срочную службу. Под психологическим нажимом подписал контракт, хотя я предупреждала. Сейчас он на передовой. В субботу я видела его по ОРТ (вероятно, имеется в виду Первый канал. — Прим. ред.) с автоматом в Кременной. <...> Я обращаюсь, чтобы вернуть его на срочную службу. Он автомат держал два раза — на присяге и на время стрельбищ один раз. Военной подготовки и специальности не имеет», — рассказала она.



Съехавшиеся в Петербург утверждают, что не были лично знакомы до сегодняшнего дня, но идеей посетить Северную столицу именно в эти даты так или иначе загорелись в чате Совета матерей и жён при ОСВР. На своем сайте Общенародный союз возрождения России позиционирует себя как «добровольное, самоуправляемое общественное объединение граждан» и ставит в качестве задачи построить «обновленный СССР». Среди проектов на странице ОСВР во «ВКонтакте» можно найти общественное объединение «Нет принуждению!», которое обещает научить защищаться от принуждения к вакцинации.

В отличие от настоящего СССР, в Совете жён и матерей, кажется, правит истинный коммунизм. На вопрос, кто здесь главный, собравшиеся разводят руками. «Никто. У нас нет такого. Просто люди активные из разных регионов», — говорит девушка, ведущая видеотрансляцию для соцсетей Совета. Медийную поддержку также оказывает телеграм-канал «Разоблачено», на их канале в YouTube есть ссылка, которая ведет на страницу, где предлагается помочь деньгами Украине.



«Мы дружим с Советом матерей и жён, они нас пригласили», — отвечает блогер на вопрос, как она узнала о визите в военную прокуратуру жительниц разных регионов.



По словам самих женщин, многие из них узнали о существовании Совета матерей и жён, наткнувшись в Интернете на интервью активистки из Самары Ольги Цукановой, хотя кто-то был подписан на неё как блогера по эфирным маслам. На личной странице Ольги Цукановой во «ВКонтакте» эфирные масла, действительно, можно найти в качестве одного из сюжетов. Впрочем, в последнее время блогер чаще высказывалась на темы, связанные с мобилизацией и СВО, а также собирала подписи под петицией «О запрете развязывания ядерной войны». Видео, в котором она рассказывает о том, как её сыну-срочнику навязывают контракт, набрало 68 тысяч просмотров. В посте к нему и содержится призыв вступать в Совет матерей и жён.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пообщаться на месте с Ольгой Цукановой не удалось — она оказалась внутри военной прокуратуры в первых рядах, но корреспондент «Фонтанки» связался с ней после визита.

— Ольга, чем закончился ваш поход в военную прокуратуру ЗВО? По какому вопросу обращались лично вы?

— Добились личного приема [в прокуратуре], приняли 10 человек, каждый передал свое письменное обращение. Плюс мы передали от Совета матерей и жён около 100 обращений от тех, кто не смог приехать.

Моя история разрешилась, я ездила от Совета матерей и жён и подавала требование о народном контроле за мобилизацией. Также мы попросили содействия, чтобы нас приняло командование ЗВО.



— Сколько заявлений касалось срочников?

— Здесь две матери. Но у них коллективное обращение о 400 срочниках, которые находятся на территории Белгородской области, где их постоянно обстреливают, уже раненые и погибшие есть. Одна — Виктория Санникова из Томска. Другая женщина — Татьяна Щукина. Её сын Максим Щукин тоже на границе с Украиной, где обстрелы и бомбёжка. Прокурор сказал, что это РФ, но так как там стреляют, может, и рассмотрят обращения.



— Почему именно в Петербург приехали, чтобы подать обращение?

— ЗВО — это Белгород (регион в числе прочих входит в состав Западного военного округа. — Прим. ред.), а они там находятся.

— Как вас представить? Вы координатор, руководитель Совета матерей и жён?

— Я активист. У нас нет руководителя. Мы в составе ОСВР — это Общенародный союз возрождения России. Есть активисты — мы созваниваемся, решаем, как нам дальше действовать.



— Другие женщины говорили, что они все здесь встретились абсолютно случайно — это так?

— Есть общий чат в «Телеграме». Одна мама срочника предложила, что поедет, я решила, что с ними поеду. Написали другим, и кто-то поехал. Женщина одна буквально мимо шла и к нам присоединилась. Я так поняла, толпы сюда приходят каждый день, но потихоньку: динамят их и всё. А у нас всё равно был настрой, что мы не отступим.

«Фонтанка» направила запрос в военную прокуратуру округа. С утра 15 ноября женщины продолжают свои попытки попасть на прием к командующему Западного военного округа. Одна из женщин воспользовалась приоткрытой дверью и просочилась было в «предбанник» штаба, но пройти кордон караульных не смогла. В трансляции во «ВКонтакте» Ольга Цуканова сообщает, что женщинам предложили на входе в здание сдать телефоны, но те ответили отказом. Telegram-канал «Разоблачено» добавляет, что штурм сопровождался потасовкой, в ходе которой одной из женщин чуть не сломали ногу при попытке заблокировать дверь. В социальных сетях Совета женщины призывают подписчиков атаковать жалобами военную прокуратуру ЗВО, Минобороны и командование ЗВО. После часовых препирательств женщин всё же начали приглашать на разговор с командованием.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

