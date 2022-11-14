В Петербурге станет больше «умных» домов

Жилые комплексы бизнес-класса «Морская набережная» и «Большая Охта»* от компании «Группа ЛСР» попали в перечень «умных» новостроек, подготовленный Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ).



Чтобы войти в этот список, каждый проект прошел проверку по 200 критериям. ЖК «Морская набережная» на Васильевском острове, первую очередь которого планируют сдать в 2022 году, получил диплом класса «Е» летом, а новый ЖК «Большая Охта» в Красногвардейском районе — в середине октября.



Оба комплекса оснастят системой «умный дом», с которой жильцы смогут взаимодействовать в мобильном приложении. В числе доступных сервисов будут автоматическая передача показаний счетчиков, видеозвонки на телефон с домофона, электронные ключи для входа в квартиру или заезда на парковку. Как отмечает директор по информационной структуре «Группы ЛСР» Сергей Федоров, будущим новоселам для комфортной жизни достаточно иметь под рукой смартфон.



— Персональный цифровой ключ сформируется у каждого из жильцов автоматически и будет работать как на самой территории, так и при входе в парадную, — добавляет Сергей Федоров. — А для сторонних посетителей можно будет организовать гостевой доступ в ЖК по специальному коду.



*ЖК «Морская набережная» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Большая Охта» — застройщик ООО «СЗ ЛСР. Проект», проектная декларация на сайте наш.дом.рф



ПАО «Группа ЛСР»

