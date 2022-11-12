Ловите солнечные лучи — они в Петербурге впервые за 12 дней

В Петербурге впервые с начала месяца горожане могут радоваться солнцу. После полудня 12 ноября его лучи стали временами пробиваться сквозь неплотные облака.
Татьяна Ципуштанова / «Фонтанка.ру»
Как выглядит сейчас город, смотрите на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».
В первую декаду ноября было зафиксировано своего рода достижение — ни одного солнечного дня. Только на рассвете 11 числа плотные облака немного озарились красноватыми отблесками.
Сегодня в Петербурге погода меняется. Аномальное тепло уходит, уже к вечеру станет на 5–6 градусов холоднее. А сильный ветер сегодня поднимает воду в Неве и пытается свалить деревья и шаткие конструкции.