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    Ловите солнечные лучи — они в Петербурге впервые за 12 дней

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    Фото: Татьяна Ципуштанова / «Фонтанка.ру»
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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    В Петербурге впервые с начала месяца горожане могут радоваться солнцу. После полудня 12 ноября его лучи стали временами пробиваться сквозь неплотные облака.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    ПоделитьсяПоделиться

    Татьяна Ципуштанова / «Фонтанка.ру»

    Как выглядит сейчас город, смотрите на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».

    В первую декаду ноября было зафиксировано своего рода достижение — ни одного солнечного дня. Только на рассвете 11 числа плотные облака немного озарились красноватыми отблесками.

    Сегодня в Петербурге погода меняется. Аномальное тепло уходит, уже к вечеру станет на 5–6 градусов холоднее. А сильный ветер сегодня поднимает воду в Неве и пытается свалить деревья и шаткие конструкции.

    Фото: Татьяна Ципуштанова / «Фонтанка.ру»
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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