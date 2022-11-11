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    Боевые действия на Украине

    Появились фотографии и видео Антоновского моста с обрушенными пролетами

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    Появились фотографии и видео обрушенного Антоновского моста в Херсонской области. Их 11 ноября публикуют российские военкоры в своих соцсетях.

    Как сообщил военный корреспондент «КП» Александр Коц, обрушены два пролета Антоновского моста.

    «Вероятно, он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега [Днепра] на левый берег. Сейчас по ту сторону наших войск нет», — сказал он. Также Коц добавил, что противник, «судя по всему, к этому мосту с той стороны еще не подошел».

    Корреспондент ВГТРК Андрей Руденко рассказал, что Антоновский мост через Днепр был взорван после выхода российских войск из Херсона. Также он опубликовал кадры взрыва.

    Накануне Минобороны РФ сообщило о маневре ВС РФ на подготовленные позиции на левом берегу Днепра.

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