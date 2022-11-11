Появились фотографии и видео Антоновского моста с обрушенными пролетами

Появились фотографии и видео обрушенного Антоновского моста в Херсонской области. Их 11 ноября публикуют российские военкоры в своих соцсетях.
Как сообщил военный корреспондент «КП» Александр Коц, обрушены два пролета Антоновского моста.
«Вероятно, он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега [Днепра] на левый берег. Сейчас по ту сторону наших войск нет», — сказал он. Также Коц добавил, что противник, «судя по всему, к этому мосту с той стороны еще не подошел».
Корреспондент ВГТРК Андрей Руденко рассказал, что Антоновский мост через Днепр был взорван после выхода российских войск из Херсона. Также он опубликовал кадры взрыва.