По делу о хищениях на реставрации Кремля арестован глава «Петербургского Ренессанса», восстанавливавший Мариуполь

Басманный суд Москвы арестовал до конца декабря фигурантов дела о хищениях при работах на объектах Кремля — главу ООО «Петербургский Ренессанс» Ивана Орынчука и его сестру, бывшую сотрудницу компании Оксану Орынчук. Об этом 11 ноября пишет «Коммерсантъ». Защита пыталась добиться меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, но не смогла.



По версии Следственного комитета, из авансовых платежей, поступивших по контрактам с ФСО, фигуранты похитили 70,4 млн рублей. Оксане Орынчук предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), это тяжкое преступление. По материалам дела, в 2018 году компания подписала с ФСО контракты на ремонтно-реставрационные работы в десяти башнях Московского Кремля, и уже тогда фигуранты осознавали неустойчивое финансовое положение своей фирмы. По данным СПАРК, «Петербургский Ренессанс» попал в реестр недобросовестных поставщиков после реставрации башен Московского Кремля и Соловецкого монастыря, а также из-за задержки работ в Ново-Иерусалимском монастыре в Истре (Подмосковье), а Иван Орынчук якобы подавал заявление о банкротстве.

