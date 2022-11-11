По делу о хищениях на реставрации Кремля арестован глава «Петербургского Ренессанса», восстанавливавший Мариуполь

Басманный суд Москвы арестовал до конца декабря фигурантов дела о хищениях при работах на объектах Кремля — главу ООО «Петербургский Ренессанс» Ивана Орынчука и его сестру, бывшую сотрудницу компании Оксану Орынчук. Об этом 11 ноября пишет «Коммерсантъ». Защита пыталась добиться меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, но не смогла.
По версии Следственного комитета, из авансовых платежей, поступивших по контрактам с ФСО, фигуранты похитили 70,4 млн рублей. Оксане Орынчук предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), это тяжкое преступление. По материалам дела, в 2018 году компания подписала с ФСО контракты на ремонтно-реставрационные работы в десяти башнях Московского Кремля, и уже тогда фигуранты осознавали неустойчивое финансовое положение своей фирмы. По данным СПАРК, «Петербургский Ренессанс» попал в реестр недобросовестных поставщиков после реставрации башен Московского Кремля и Соловецкого монастыря, а также из-за задержки работ в Ново-Иерусалимском монастыре в Истре (Подмосковье), а Иван Орынчук якобы подавал заявление о банкротстве.
Оксана и Иван Орынчуки, по данным «Ъ», вину не признают. Мужчина заявил, что в истории с Кремлём стал жертвой оговора со стороны человека, который сам хотел получить контракт, а также что «кремлевские» контракты были заключены на сумму 400 млн рублей, но уже в мае 2019 года были расторгнуты заказчиком.
Иван Орынчук был задействован в восстановлении Мариуполя. Как писала «Фонтанка», 2 ноября Законодательное собрание Петербурга выдало ему почётную грамоту как руководителю службы заказчика РНК «Технострой».
В этом году 11 лет колонии получил бывший замначальника отделения управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО Алексей Голохвостов. Его обвиняли в вымогательстве 700 тыс. рублей у главы «Петербургского Ренессанса» за содействие в принятии работ на кремлевских объектах. Вину он не признал.