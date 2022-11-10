Конец Содома. Путин подписал «указ о скрепах», рассказываем, что в нем написано

Фото: Владимир Андреев/URA.RU/ТАСС Поделиться Поделиться





Владимир Путин подписал указ, который определяет Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. В нем обрисован образ правильного, с точки зрения государства, россиянина, обозначены враги и миссия.

Что это Это документ, написанный на основе стратегии государственной безопасности и конституции. Грубо говоря, фильтр, через который законодатели и исполнительная власть должны смотреть на все, что они делают (и прекращать делать, если что-то не вписывается в традиционные ценности).



О чем это Православный предприниматель Константин Малофеев озаглавил пост в честь подписания президентом указа словами «конец содома». В Основах действительно упоминается, что семья это союз мужчины и женщины, а все остальные союзы стране вредны. Но текст по смыслу куда более глобален: Россия противопоставляет себя Западу с его нынешними ценностями и намерена стать защитницей всех тех (стран, организаций, людей), кто тяготеет к ценностям традиционным. Буквально это написано так: «формирование на международной арене образа Российского государства как хранителя и защитника традиционных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей».



В качестве угрозы в документе указаны террористы, экстремисты, отдельные СМИ и корпорации, США и прочие недружественные страны. От них, сказано в Основах, исходит деструктивная идеология. Распространение такой идеологии грозит саморазрушением общества, обесцениванием труда и исторической правды, ростом количества наркоманов и алкоголиков, стычками между представителями разных национальностей и религий, плохим отношением к военным и чиновникам.

Зачем это Защищая традиционные ценности, следует из документа, население осознает суть основного стратегического национального приоритета страны: ни много ни мало, сбережение народа России. Воспитание с учетом традиционных ценностей поможет развивать гармоничную личность, которая сможет создать полноценную семью, честно трудиться, быть патриотом, развивать культурное наследие и передать такие ценности следующему поколению.



«Идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».



И как этого добиться? Чтобы сохранить и укрепить традиционные ценности, а также избавиться от деструктивной идеологии, все реформы в сфере образования, культуры, науки и СМИ надо проводить «с учетом исторических традиций».

Государство должно поддерживать проекты, которые подразумевают укрепление традиционных ценностей. Отдельно прописано, что дать денег недостаточно — необходимо проследить, а на самом ли деле проект выполняет заявленное и если да, то насколько это эффективно.

Научные, образовательные, культурные и просветительские организации, которые занимаются защитой исторической правды, сохранением исторической памяти, и противодействием фальсификации истории, должны работать эффективней.



Правоохранительным органам тоже надо совершенствоваться: в том, чтобы пресекать противоправные действия, которые навязывают российскому обществу деструктивную идеологию.

Религиозные организации, особенно православные, должны быть активно вовлечены в работу по сохранению и укреплению традиционных ценностей.



От деятелей культуры и ученых требуется создание кинолетописей, книг и методичек на тему пользы традиционных ценностей.

Русский язык должен быть защищен и поддержан как государствообразующий. Его литературные нормы должны соблюдаться, что ставит под запрет нецензурную лексику, а излишнему использованию иностранной надо сопротивляться.



Что-то конкретно для этого будут делать? Разработают план мероприятий по реализации Основ и методические рекомендации, а также проведут исследование эффективности соответствующих программ и проектов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Кто это написал и почему меня не спросили? Спросили — проект был опубликован для общественного обсуждения в конце прошлого года. За его принятие проголосовали больше ста тысяч человек, против были почти 80 тысяч. Президент подписал указ об утверждении Основ госполитики по сохранению и укреплению ценностей 9 ноября. Писали его в Минкульте, ответственным сотрудником назначили Ирину Синикову, она заместитель начальника отдела проектной деятельности в министерстве — интернет знает о ней, как об ответственной за организацию конкурса на правительственную премию. Кроме Синиковой, за Основы отвечал господин Жаров из Роскультпроекта — Андрей Михайлович в этом подведомственном минкультуры учреждении замещает директора. Самая медийная деятельность Роскультпроекта связана с движением #МЫВМЕСТЕ, которое зародилось с началом пандемии.



Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»